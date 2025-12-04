Formula One Driver Salaries: अरबों में है मैक्स वेरस्टैपेन और लुईस हैमिल्टन की कमाई, टॉप 10 में कौन है नंबर वन?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। फॉर्मूला वन दुनिया के सबसे महंगे खेलों में से एक है और ड्राइवरों द्वारा मोटी तनख्वाह लेना स्वाभाविक बन जाता है। लेकिन क्या आपको पता है चार बार के वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वेरस्टैपेन और सात बार के चैंपियन लुईस हैमिल्टन की कमाई कितनी है? ये दोनों फॉर्मूला वन में खेलने वाले टॉप ड्राइवरों में से हैं।

रेसिंगन्यूज 365 की एक रिपोर्ट के अनुसार, डच वेरस्टैपेन, ब्रिटिश ड्राइवर लुईस से 5 मिलियन डॉलर ज्यादा कमाते हैं। हैमिल्टन पहले मर्सिडीज का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अब फेरारी के लिए ड्राइविंग करते हैं, जिसकी घोषणा 40 वर्षीय हैमिल्टन ने पिछले साल की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, वेरस्टैपेन 20 ड्राइवरों में टॉप पर हैं और कुल 65 मिलियन डॉलर (लगभग- 6 अरब रुपये) की कमाई करते हैं। हालांकि, हैमिल्टन उनसे पीछे हैं। फेरारी में अपने धमाकेदार डेब्यू के बाद हैमिल्टन कुल 60 मिलियन डॉलर ( लगभग- 5 अरब रुपये) कमाते हैं।

हैमिल्टन के टीम साथी चार्ल्स लेक्लर का वेतन 34 मिलियन डॉलर है। एस्टन मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो का वेतन 20 मिलियन डॉलर है। लैंडो नॉरिस ने भी अपना अनुबंध बढ़ा दिया है और मैकलारेन के साथ एक दीर्घकालिक समझौता किया है। उन्हें 20 मिलियन डॉलर का मूल वेतन मिलेगा।

2025 के सभी फॉर्मूला वन ड्राइवरों का वेतन जानें:-

मैक्स वेरस्टैपेन, रेड बुल रेसिंग - £65 मिलियन (लगभग- 6 अरब रुपये)

लुईस हैमिल्टन, स्कुडेरिया फेरारी - £60 मिलियन (लगभग- 5 अरब रुपये)

चार्ल्स लेक्लर्क, स्कुडेरिया फेरारी - £34 मिलियन (लगभग-3 अरब रुपये)

लैंडो नॉरिस, मैकलारेन- £20 मिलियन ( लगभग-2 अरब रुपये)

फर्नांडो अलोंसो, एस्टन मार्टिन- £20 मिलियन (लगभग- 2 अरब रुपये)

जॉर्ज रसेल, मर्सिडीज- £15 मिलियन ( लगभग- 1.35 अरब रुपये)

कार्लोस सैंज, विलियम्स रेसिंग - £10 मिलियन ( लगभग- 1 अरब रुपये)

पियरे गैस्ली, अल्पाइन - £10 मिलियन (लगभग- 1 अरब रुपये)

अलेक्जेंडर एल्बोन, विलियम्स रेसिंग - £8 मिलियन ( लगभग- 72 करोड़ रुपये)

निको हुलकेनबर्ग, किक सॉबर - £7 मिलियन ( लगभग- 63 करोड़ रुपये)

एस्टेबन ओकन, हास एफ1 - £7 मिलियन (लगभग- 63 करोड़ रुपये)

ऑस्कर पियास्त्री, मैकलारेन - £6 मिलियन ( लगभग- 54 करोड़ रुपये)

लांस स्ट्रोल, एस्टन मार्टिन - £3 मिलियन (लगभग- 27 करोड़ रुपये)

गेब्रियल बोर्तोलेटो, किक सॉबर - £2 मिलियन ( लगभग- 18 करोड़ रुपये)

युकी त्सुनोदा, वीजा कैश ऐप आरबी - £2 मिलियन (लगभग- 18 करोड़ रुपये)

एंड्रिया किमी एंटोनेली, मर्सिडीज- £2 मिलियन (लगभग- 18 करोड़ रुपये)

ओलिवर बेयरमैन, हास एफ1 - £1 मिलियन (लगभग- 9 करोड़ रुपये)

लियाम लॉसन, रेड बुल रेसिंग - £1 मिलियन (लगभग- 9 करोड़ रुपये)

जैक डूहान, अल्पाइन - £0.5-1 मिलियन (लगभग- 9 करोड़ रुपये)

इसाक हैडजर, वीजा कैश ऐप आरबी - £0.5-1 मिलियन (लगभग- 9 करोड़ रुपये)

नोट- इसमें रेस जीतने या पोडियम फिनिश हासिल करने पर उनकी टीमों से मिलने वाले बोनस शामिल नहीं हैं। इन आंकड़ों में व्यक्तिगत प्रायोजकों के साथ अनुबंध भी शामिल नहीं हैं।

