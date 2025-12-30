दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी काम्या कार्तिकेयन, नौसेना अधिकारी की बेटी ने रचा इतिहास

नई दिल्ली, पीटीआई : कड़ाके की ठंड और तेज तूफानी हवाओं को मात देते हुए नौसेना अधिकारी की 18 वर्षीय बेटी काम्या कार्तिकेयन ने इतिहास रच दिया है। वह दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। भारतीय नौसेना ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर काम्या को बधाई दी।

नौसेना के अनुसार, काम्या ने माइनस 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और तेज हवाओं के बीच करीब 60 नाटिकल मील (लगभग 115 किलोमीटर) की दूरी तय की। इस दौरान वह अपने पूरे अभियान का सामान लदी स्लेज को खुद खींचते हुए 27 दिसंबर 2025 को दक्षिणी ध्रुव पहुंचीं।