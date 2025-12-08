Language
    निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, दो स्वर्ण सहित छह पदक पर कब्जा जमाया

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:40 PM (IST)

    तीस शॉट के फाइनल में जोरावर लय में नहीं दिखे और इटली के जियोवानी पेलिएलो के साथ बाहर होने वाले शुरुआती दो निशानेबाजों में शामिल रहे। चीन चार स्वर्ण सह ...और पढ़ें

    भारत को मिले कुल 6 पदक।

    दोहा, पीटीआई: निशानेबाज जोरावर सिंह संधू पुरुषों के ट्रैप फाइनल में शुरुआती 10 शॉट में सात हिट के साथ सातवें स्थान पर रहे, जबकि भारत ने सोमवार को आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल में दो स्वर्ण सहित छह पदक के साथ अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभियान का अंत किया।
    विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता जोरावर लुसैल निशानेबाजी परिसर में शॉटगन प्रतियोगिताओं के आखिरी दिन अकेले भारतीय प्रतिस्पर्धी थे। जोरावर ने क्वालीफाइंग में 125 में से 119 अंक के साथ छठे स्थान पर रहते हुए फाइनल में प्रवेश किया, जिसमें अब नए आइएसएसएफ नियमों के अनुसार पहले के छह के बजाय आठ निशानेबाजों ने जगह बनाई।

    तीस शॉट के फाइनल में जोरावर लय में नहीं दिखे और इटली के जियोवानी पेलिएलो के साथ बाहर होने वाले शुरुआती दो निशानेबाजों में शामिल रहे। चीन चार स्वर्ण सहित नौ पदक के साथ शीर्ष पर रहा। पुरुषों के ट्रैप और स्कीट में सोमवार को दो स्वर्ण के साथ अमेरिका भारत के बाद तीसरे स्थान पर रहा।

    भारत के लिए सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल और सुरुचि फोगाट ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने पहली बार आइएसएसएफ विश्व कप फाइनल की किसी स्पर्धा में दो पदक जीते जब 10 मीटर एयर पिस्टल में संयम दूसरे स्थान पर रहीं।

    पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनीश भानवाला ने भी रजत पदक जीते। भारत के लिए एकमात्र कांस्य पदक पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा ने जीता।

