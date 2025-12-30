68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में चमके गाजियाबाद के रुद्र वत्स, बने 'नेशनल शूटिंग प्लेयर'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rudra Vats: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गाजियाबाद के एक उभरते सितारे ने अपनी चमक बिखेरी है।

गाजियाबाद जिले के ग्राम अबूपुर निवासी रुद्र वत्स (पौत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा) ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग की सब-यूथ श्रेणी में असाधारण प्रदर्शन करते हुए 'राष्ट्रीय खिलाड़ी' (National Player) बनने का गौरव हासिल किया है।

Rudra Vats बने राष्ट्रीय प्लेयर

दरअसल, डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं के लिए जानी जाती है, वहां देशभर के दिग्गज निशानेबाजों के बीच रुद्र ने अपनी अलग पहचान बनाई।

उनकी इस सफलता के पीछे कोई संयोग नहीं, बल्कि उनकी लगातार मेहनत और हार न मानने वाली क्षमता ही रही। छोटी सी उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना ये साबित कर देता है कि भारत में क्रिकेट ही नहीं, बल्कि बाकी खेलों को भी कितना महत्व दिया जा रहा है।