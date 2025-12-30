Language
    68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में चमके गाजियाबाद के रुद्र वत्स, बने 'नेशनल शूटिंग प्लेयर'

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:30 PM (IST)

    Rudra Vats: गाजियाबाद के रुद्र वत्स ने दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग की सब-यूथ श्रेणी में ' ...और पढ़ें

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rudra Vats: देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज, तुगलकाबाद में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गाजियाबाद के एक उभरते सितारे ने अपनी चमक बिखेरी है। 

    गाजियाबाद जिले के ग्राम अबूपुर निवासी रुद्र वत्स (पौत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा) ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग की सब-यूथ श्रेणी में असाधारण प्रदर्शन करते हुए 'राष्ट्रीय खिलाड़ी' (National Player) बनने का गौरव हासिल किया है।

    दरअसल, डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं के लिए जानी जाती है, वहां देशभर के दिग्गज निशानेबाजों के बीच रुद्र ने अपनी अलग पहचान बनाई।

    उनकी इस सफलता के पीछे कोई संयोग नहीं, बल्कि उनकी लगातार मेहनत और हार न मानने वाली क्षमता ही रही। छोटी सी उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना ये साबित कर देता है कि भारत में क्रिकेट ही नहीं, बल्कि बाकी खेलों को भी कितना महत्व दिया जा रहा है। 

    हर तरफ खुशी की लहर

    रुद्र की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की खबर जैसे ही उनके पैतृक गांव अबूपुर पहुंची, वहां उत्सव का माहौल बन गया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर,  ग्राम प्रधान एवं गणमान्य व्यक्तियों ने इसे गांव के लिए ऐतिहासिक पल बताया।

    दादा-दादी एवं परिजनों ने भावुक होते हुए रुद्र के संघर्ष को याद किया। इतना ही नहीं, खेल प्रेमियों ने इसे जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि करार दिया।

    अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खुले दरवाजे

    राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के बाद अब रुद्र के लिए भारतीय टीम और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के द्वार खुल गए हैं। क्षेत्रवासियों और खेल एक्सपर्ट ने उम्मीद जताई है कि रुद्र आने वाले समय में न केवल प्रदेश, बल्कि ओलंपिक जैसे मंचों पर देश का नाम रोशन करेंगे। 