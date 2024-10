Commonwealth Games 2026 का हिस्सा नहीं होंगे क्रिकेट-हॉकी समेत कई खेल, सामने आई प्रमुख वजह

बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स से हॉकी का बाहर होना एक और झटका है, क्योंकि भारत की पुरुष टीम ने तीन रजत और दो कांस्य पदक जीते हैं। वहीं महिलाओं की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें 2002 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक शामिल है।

बैडमिंटन, जहां भारत कई पदकों को हासिल करने के लिए तैयार था (31 पदक- जिसमें 10 स्वर्ण, 8 रजत, 13 कांस्य), वह भी अब कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शामिल नहीं है।

क्रिकेट, जिसमें भारत ने 2022 में महिलाओं की टीम के साथ रजत पदक जीता था, सूची में नहीं है। इसी तरह, स्क्वैश और टेबल टेनिस, दोनों खेलों में भारतीय एथलीटों ने अच्छे प्रदर्शन दिखाए हैं, उन्हें भी ड्रॉप किया गया।

Glasgow confirmed as the hosts of the 2026 Commonwealth Games!👏

