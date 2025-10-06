Language
    Boxing: अंकुशिता-अरुंधति ने BFI कप में जीते स्वर्ण पदक, अमित पंघाल को सेमीफाइनल में मिली हार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:17 PM (IST)

    चेन्नई में आयोजित पहले बीएफआई कप में अंकुशिता बोरो और अरुंधति चौधरी ने महिला वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक जीते। अंकुशिता ने 60-65 किग्रा वर्ग में पार्थवी ग्रेवाल को हराया जबकि अरुंधति ने 65-70 किग्रा वर्ग में स्नेहा को पराजित किया। पुरुषों में एस विश्वनाथ फाइनल में पहुंचे जबकि अमित पंघाल को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा।

    बीएफआई कप में भारतीय मुक्केबाजों ने दिखाई ताकत

    पीटीआई, चेन्नई: पूर्व युवा विश्व चैंपियन अंकुशिता बोरो और अरुंधति चौधरी ने सोमवार को पहले बीएफआई कप के महिला वर्ग के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते। अंकुशिता (असम) ने 60-65 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान की पार्थवी ग्रेवाल को 3-2 से हराया, जबकि अरुंधति (सेना) ने 65-70 किग्रा वर्ग के फाइनल में स्नेहा को 5-0 से हराकर अपना दबदबा कायम रखा।

    विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता परवीन हुड्डा (साई) ने भी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 57-60 किग्रा वर्ग के एक करीबी मुकाबले में प्रिया (हरियाणा) को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। अन्य नतीजों में निवेदिता कार्की (उत्तराखंड) ने विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मंजू रानी (रेलवे) को 3-2 से हराकर 45-48 किग्रा वर्ग का खिताब जीता, जबकि भावना शर्मा (रेलवे) ने 48-51 किग्रा वर्ग के फाइनल में सविता (रेलवे) को 5-0 से हराया।

    खुशी ने महाराष्ट्र को दी खुशी

    महाराष्ट्र की खुशी जाधव ने 51-54 किग्रा वर्ग में दिव्या पवार को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और हिमाचल प्रदेश की विनाक्षी धोटा ने 54-57 किग्रा वर्ग में मुस्कान को 5-0 से हराया। मोनिका (साई) ने नीशू (हरियाणा) को 4-1 से हराकर 70-75 किग्रा का खिताब हासिल किया और बबीता बिष्ट ने कोमल (पंजाब) को 75-80 किग्रा के फाइनल में 3-2 से हराया जबकि रितिका (साई) ने शिवानी तोमर को 5-0 से हराकर 80 से 80 किग्रा से अधिक वर्ग का खिताब जीता।

    पुरुष वर्ग में ये रहे रिजल्ट

    पुरुषों के ड्रॉ में एस विश्वनाथ (सेना) ने गोपी मिश्रा (सेना) पर 5-0 की शानदार जीत के साथ 47-50 किग्रा के फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल (सेना) को 50-55 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में टीम के ही आशीष (सेना) से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा जबकि विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन (सेना) ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 55-60 किग्रा वर्ग में मितेश देसवाल (रेलवे) को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया।

