    मंजू, अंकुशिता और अरुंधति सेमीफाइनल में, पुरुष मुक्केबाजों ने दिखाया दम

    By Agency Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 08:46 AM (IST)

    विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मुक्केबाज मंजू रानी (रेलवे) ने शनिवार को बीएफआई कप के शुरुआती सत्र में 5-0 की प्रभावशाली जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुष वर्ग में विश्व कप कांस्य पदक विजेता मनीष राठौर (एआइपी) अंडर-22 एशियाई कांस्य पदक विजेता राकी (एआइपी) और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल (सेना) ने अपनी शानदार फार्म जारी रखा।

    बीएफआई कप 2025 में महिलाओं ने दिखाया अपना दम।

    चेन्नई, प्रेट्र। विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता मुक्केबाज मंजू रानी (रेलवे) ने शनिवार को बीएफआई कप के शुरुआती सत्र में 5-0 की प्रभावशाली जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विश्व युवा चैंपियन अंकुशिता बोरो (असम), पूर्व युवा विश्व चैंपियन अरुंधति चौधरी (सेना), अंडर-22 रजत पदक विजेता प्रिया (हरियाणा) और विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता परवीन हुड्डा (साइ) भी अंतिम चार में पहुंच गए।

    वहीं, पुरुष वर्ग में विश्व कप कांस्य पदक विजेता मनीष राठौर (एआइपी), अंडर-22 एशियाई कांस्य पदक विजेता राकी (एआइपी) और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल (सेना) ने अपनी शानदार फार्म जारी रखते हुए सुरक्षा बलों से जुड़ी टीमों का दबदबा कायम रखा।