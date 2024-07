Chess Grandmaster Death: चेस मैच के दौरान आया अटैक, टॉप रैंक वाले Chess Grandmaster की गेम के बीच ही हो गई मौत

शमीम ने एएफपी को बताया, हॉल रूम में मौजूद खिलाड़ी और अधिकारी उन्हें बेहोश होने के बाद तुरंत अस्पताल ले गए। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने कहा कि उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। वहीं, उनके साथ मैच खेल रहे ग्रैंडमास्टर इनामुल हुसैन ने बताया कि उन्हें लगा कि वह पानी की बोतल उठाने के लिए झुके हैं।

We have very sad news coming in. One of Bangladesh's top Grandmasters, Ziaur Rahman passed away today while playing in the Bangladesh National Championships. He was 50 years old.

When Ziaur was playing his 12th round game against GM Enamul Hossain, he suddenly fell from the…