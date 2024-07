— SAI Media (@Media_SAI) July 31, 2024

इसके बाद राउंड ऑफ 32 में दीपिका का सामना नीदरलैंड की क्विंटी रोएफेन से हुआ। उन्‍होंने महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में राउंड ऑफ 32 में क्विंटी रोफेन को 6-2 से हराकर अपना लगातार दूसरा मैच जीता। दीपिका ने पहले सेट में 29 का स्कोर किया, जबकि नीदरलैंड की उनकी प्रतिद्वंद्वी 28 का स्कोर ही कर सकीं।

ये भी पढ़ें: Paris Olympics 2024: पीवी सिंधू को बचाने के लिए Manu Bhaker ने बनाई थी फेक प्रोफाइल, खुद किया चौंकाने वाला खुलासा

Women's Individual Recurve 1/16 Elimination Round 🏹

Deepika Kumari defeats Netherlands' Quinty Roeffen 6-2 to qualifiy for the 1/8 Elimination Round scheduled for August 3.

Let’s #Cheer4Bharat, let's cheer for Deepika!

Catch all the live action on DD Sports and Jio Cinema… pic.twitter.com/mXddwoIwhA— SAI Media (@Media_SAI) July 31, 2024