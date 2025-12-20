शाम ढलते ही झीलों की नगरी में विकास का सूर्योदय, नवाबी सुस्ती से बाहर निकल भोपाल ने पकड़ी 'मेट्रो' रफ्तार

वीरेंद्र तिवारी। 20 दिसंबर, 2025... यह तारीख भोपाल के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। घड़ी की सुइयां जब शाम 5:48 पर पहुंचीं, तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाकर भोपाल को मेट्रो सिटी की कतार में खड़ा कर दिया। विडंबना और संयोग देखिये कि आज सूर्य अस्त होने का समय 5:40 था, लेकिन ठीक 8 मिनट बाद जब अंधेरा घिरने लगा, तब भोपाल के क्षितिज पर विकास का एक नया 'सूर्योदय' हो रहा था।

यह घटना महज एक रेल के चलने की नहीं, बल्कि भोपाल की 'नवाबी सुस्ती' से बाहर निकलकर 'मेट्रो रफ़्तार' पकड़ने की है। मेट्रो के शुभारंभ के साथ ही 'भोपाल मेट्रोपोलिटन एरिया' की घोषणा इस प्रोजेक्ट की सार्थकता को कई गुना बढ़ा देती है। यह ठीक वैसा ही विजन है, जिसने कभी हैदराबाद की तस्वीर बदली थी।

दायरा बढ़ा, हुआ कायाकल्प हमें हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से सीखना होगा। 2008 में हैदराबाद ने शहर की सीमाओं को तोड़कर आसपास के 7 जिलों को एक 'ग्रेटर रीजन' में बदल दिया। उन्होंने पहले कनेक्टिविटी (आउटर रिंग रोड) दी और फिर बसाहट हुई। नतीजा आज वह ग्लोबल आईटी हब है।

भोपाल में मेट्रोपोलिटन एरिया घोषित होने का अर्थ है कि अब विकास के लिए मंडीदीप, सीहोर और रायसेन,विदिशा अलग-अलग टापू नहीं, बल्कि भोपाल के 'विस्तारित हाथ' होंगे। यह मॉडल शहर को भीड़भाड़ से बचाएगा और एक 'इंटीग्रेटेड रीजन' तैयार करेगा।

चुनौती के साथ अवसर भी भोपाल के लिए अब चुनौती और अवसर दोनों हैं। हमें 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' की नीति को सख्ती से लागू करना होगा। इसका अर्थ है मेट्रो स्टेशनों के आसपास हाई-डेंसिटी कमर्शियल जोन्स का निर्माण, ताकि लोग निजी वाहनों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। यह रीयल एस्टेट और जाब मार्केट में 'पैराडाइम शिफ्ट' लाएगा।

5:48 बजे दिखाई गई वह हरी झंडी भोपाल के भविष्य के लिए एक संकेत है कि अब हमें रुकना नहीं है। पटरियों पर दौड़ती यह मेट्रो, भोपाल की नई धड़कन है, जो शहर की किस्मत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।