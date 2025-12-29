ओडिशा के जंगल में पानी में 'दंगल'! मगरमच्छ के जबड़ों से साथी को बचाने नदी में उतरी 'वानर सेना'

शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले से इंसानियत को आईना दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में एक बंदर को नदी में मगरमच्छ द्वारा हमला किए जाने के बाद उसके साथी बंदरों द्वारा जान की परवाह किए बिना बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।

यह घटना महाकालपाड़ा ब्लॉक अंतर्गत खारिनासी आरक्षित वन क्षेत्र के पास की है। जंगल से सटी महानदी की शाखा खारिनासी गलिया नदी में पानी पीने उतरे एक बंदर पर अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया।

पानी में कूदे बंदर।

मगरमच्छ के जबड़ों में फंसे बंदर की चीख-पुकार सुनकर नदी के दूसरे छोर पर मौजूद उसके साथी बंदर तुरंत हरकत में आ गए। बिना अपनी जान की चिंता किए कई बंदर उफनती नदी पार कर मगरमच्छ से अपने साथी को छुड़ाने का प्रयास करते नजर आए।