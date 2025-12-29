Language
    ओडिशा के जंगल में पानी में 'दंगल'! मगरमच्छ के जबड़ों से साथी को बचाने नदी में उतरी 'वानर सेना'

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:32 PM (IST)

    ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साथी बंदरों को एक मगरमच्छ द्वारा हमला किए गए बंदर को बचाने की कोशिश करते देखा जा सकता ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पानी में कूदा बंदरों का झुंड। (जागरण)

    शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले से इंसानियत को आईना दिखाने वाला एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    इस वीडियो में एक बंदर को नदी में मगरमच्छ द्वारा हमला किए जाने के बाद उसके साथी बंदरों द्वारा जान की परवाह किए बिना बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है।

    यह घटना महाकालपाड़ा ब्लॉक अंतर्गत खारिनासी आरक्षित वन क्षेत्र के पास की है। जंगल से सटी महानदी की शाखा खारिनासी गलिया नदी में पानी पीने उतरे एक बंदर पर अचानक मगरमच्छ ने हमला कर दिया।

    odisha monkey video

    पानी में कूदे बंदर।

    मगरमच्छ के जबड़ों में फंसे बंदर की चीख-पुकार सुनकर नदी के दूसरे छोर पर मौजूद उसके साथी बंदर तुरंत हरकत में आ गए। बिना अपनी जान की चिंता किए कई बंदर उफनती नदी पार कर मगरमच्छ से अपने साथी को छुड़ाने का प्रयास करते नजर आए।

    वे मगरमच्छ के पास तक पहुंचे और उसे डराने की कोशिश भी की, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका प्रयास सफल नहीं हो सका और मगरमच्छ बंदर को अपने साथ ले गया।

    इस पूरे घटनाक्रम को वहां मौजूद एक युवक ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है।

    जहां आज के समय में इंसान अक्सर किसी की मुसीबत में मुंह फेर लेता है, वहीं इन बेजुबान जानवरों द्वारा दिखाई गई आपसी निष्ठा और साहस लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है।

    यह दृश्य न केवल प्रकृति के क्रूर सच को दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि संकट की घड़ी में साथ निभाना क्या होता है।