Cuttack Violence: VHP ने आज कटक बंद का किया एलान, 10 प्वाइंट में समझे अबतक क्या-क्या हुआ
कटक के दरगाह बाजार क्षेत्र में विहिप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। उग्र भीड़ ने वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। पुलिस कमिश्नर ने 13 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है।
डिजिटल डेस्क, भुवनेश्वर। कटक के दरगाह बाजार क्षेत्र में रविवार को पुलिस और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई।
झड़प के बाद उग्र भीड़ ने कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और उनमें आग लगा दिया। इस घटना में डीसीपी, डीन एसीपी और अतिरिक्त डीसीपी समेत 30 से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान घायल हो गए हैं।
हालात बिगड़ते देख पुलिस कमिश्नर ने कटक के 13 थाना क्षेत्रों में रविवार रात 10 बजे से 36 घंटे के लिए कर्फ्यू की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी उपद्रव मचाने वाले को बक्शा नहीं जाएगा।
आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं कि कैसे भड़की हिंसा...
- विहिप की ओर से विशाल बाइक रैली निकाली गई थी। यह रैली जैसे ही कटक दरगाह बाजार जेल रोड के पास पहुंची, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो कार्यकर्ता उग्र हो गए। देखते ही देखते तोड़फोड़ शुरू हो गई।
- झड़प के बाद उग्र कार्यकर्ताओं ने मौके पर पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया और आग लगा दी।
- इस हिंसक झड़प में डीसीपी, डीन एसीपी और अतिरिक्त डीसीपी समेत 30 से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान घायल हुए हैं।
- उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया।
- विश्व हिंदू परिषद की ओर से सोमवार को 12 घंटे के लिए कटक बंद का आयोजन किया गया था, उसी को लेकर बाइक रैली निकाली गई थी।
- कटक के 13 थाना क्षेत्रों में 36 घंटे के लिए कर्फ्यू की घोषणा की गई है।
- पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह के साथ कटक डीसीपी खिलारी ऋषिकेश द्यानदेव, अतिरिक्त डीसीपी, तमाम एसीपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे।
- मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी सभी से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कटक ‘भाईचारे का शहर’ के रूप में जाना जाता है।
- डीएम बोले- आज जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। जो लोग अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- हिंसा के बाद कटक शहर के कुछ इलाकों में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद।
क्यों किया जा रहा था कटक बंद?
दरअसल, दशहरा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान शुक्रवार देर रात स्थानीय इलाके के कुछ मुसलमान युवकों ने धार्मिक नारेबाजी का विरोध करते हुए हंगामा किया था। इसके बाद दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें डीसीपी समेत छह से अधिक लोग घायल हो गए थे। इनमें दो लोगों की हालत गंभीर भी है।
इसी घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सोमवार छह अक्टूबर को कटक बंद की घोषणा की थी। बंद को सफल बनाने के लिए रविवार को बाइक रैली निकाली गई थी। जब यह घटना घट गई।
