Odisha: कटक में विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान झड़प, DSP सहित 6 पुलिसकर्मी घायल, इंटरनेट बंद

कटक के दरगाह बाजार इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई अशांति के बाद पुलिस और विहिप के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई जिसमें डीसीपी और थाना प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कटक के कुछ हिस्सों में इंटरनेट और सोशल मीडिया सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया गया है।

संवाद सहयोगी, कटक। Odisha Cuttack Violence: कटक के दरगाह बाजार क्षेत्र में रविवार को पुलिस और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई। उग्र भीड़ ने सड़क किनारे खड़े कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की। उनमें आग लगा दी। पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने विहिप कार्यकर्ताओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिखे।

स्थानीय इलाके में अफरातफरी मच गई। सभी दुकानें बंद हो गईं। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। कटक शहर की मौजूदा स्थिति बेहद खराब हो गई है। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है।

बताया गया कि सोमवार को विहिप ने 12 घंटे के लिए कटक बंद की घोषणा की थी। इसी के मद्देनजर रविवार को विहिप की ओर से विशाल बाइक रैली निकाली गई थी। यह रैली जैसे ही कटक दरगाह बाजार जेल रोड के पास पहुंची, जोरदार हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते तोड़फोड़ शुरू हो गई।

कमिश्नरेट पुलिस के आला अधिकारी पुलिस कमिश्नर एस देवदत्त सिंह के साथ कटक डीसीपी खिलारी ऋषिकेश द्यानदेव, अतिरिक्त डीसीपी, तमाम एसीपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। भीड़ को खदेड़ा। मालूम हो कि दशहरा विसर्जन शोभायात्रा के दौरान शुक्रवार देर रात दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प हुई थी। इस घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने सोमवार छह अक्टूबर को कटक बंद की घोषणा की है।

इसी बंद को सफल बनाने के लिए रविवार को बाइक रैली निकाली गई थी। लेकिन विहिप कार्यकर्ताओं का आक्रोश भड़क उठा। पुलिस से उनकी भिड़ंत हो गई। उधर, विहिप ने जिलाधीश व डीसीपी के तबादले की मांग करते हुए शुक्रवार को उपद्रव करने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। विहिप ने कहा है कि एक हजार से अधिक सीसीटीवी और दो ड्रोन के बावजूद ऐसी घटना का होना पुलिस प्रशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

शुक्रवार रात हुई हिंसक झड़प में डीसीपी समेत छह से अधिक लोग घायल हुए थे। इनमें दो लोगों की हालत गंभीर है। छह आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। विहिप के जिला अध्यक्ष वासुदेव बेहेरा, कार्यकारी अध्यक्ष गौर कैलाश राव, सचिव देवी प्रसाद महापात्र और जिला प्रभारी पवित्र मोहन दास ने मीडिया को यह जानकारी साझा की।

उधर, भाजपा ने भी शुक्रवार रात हिंसा को पूर्व नियोजित बताते हुए सांप्रदायिक सौहार्द को आघात पहुंचाने वाला कदम बताया है। उधर, घटना के बाद पुलिस डीजी वाइबी खुरानिया स्थिति का जायजा लेने के लिए कटक पहुंचे। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कटक शांति पूजा कमेटी ने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया। सीएम माझी ने की अपील ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लोगों से शांति की अपील की है। कटक के जिलाधीश दत्तात्रेय भाऊ साहेब शिंदे ने कहा है कि सोमवार शाम 7:00 बजे तक इंटरनेट मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वह स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखें।