Navratri 2025: नवरात्रि में वेदांत एल्युमिनियम की सराहनीय पहल, 'शक्ति किट' से महिलाओं को बना रही सशक्त

शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। नवरात्रि के पावन अवसर पर जब पूरे देश में मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना कर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है, उसी मौके पर वेदांत एल्युमिनियम लांजीगढ़ ने एक अनूठी सामाजिक पहल की है।

कंपनी ने ओडिशा के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आदिवासी महिलाओं के बीच 'शक्ति किट' का वितरण कर उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने का अभियान शुरू किया है।

9 गांव की महिलाओं को बांटी किट

कंपनी के ‘नवरात्रि मिलाप’ कार्यक्रम के तहत अब तक 600 से अधिक शक्ति किट वितरित किए जा चुके हैं, जिनसे नौ गांवों की करीब 1,500 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।

इस किट में सैनिटरी नैपकिन, साबुन, हैंडवॉश जैसी स्वच्छता सामग्री के साथ-साथ बाजरे से बनी मिठाइयां और लोहे के बर्तन भी शामिल किए गए।

माना जाता है कि लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या कम होती है। साथ ही उत्सव की सामग्री भी दी गई, ताकि यह पहल महिलाओं के लिए नवरात्रि का उत्सव भी बन सके।