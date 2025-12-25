Language
    ओडिशा में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर, 23 लाख रुपये का इनाम था घोषित

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:04 PM (IST)

    ओडिशा के कंधमाल जिले में बेलघर पुलिस स्टेशन के पास गुम्मा जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें तीन माओवादी मारे गए, जिनमें एक महिला ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    एजेंसी, भुवनेश्वर। बेलघर पुलिस स्टेशन इलाके के गुम्मा जंगल में बुधवार देर रात पुलिस और माओवादियों में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि ओडिशा के कंधमाल जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला कैडर सहित तीन माओवादी मारे गए हैं।

    एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो पुरुष नक्सलियों की पहचान CPI (माओवादी) के एरिया कमेटी मेंबर बारी उर्फ राकेश और दलम सदस्य अमृत के रूप में हुई है, दोनों छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि इन दोनों पर कुल 23.65 लाख रुपये का इनाम था।

    उन्होंने बताया कि गुरुवार सुबह मुठभेड़ स्थल के पास से एक और महिला कैडर का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है।

    मिली जानकारी के अनुसार, ओडिशा पुलिस के SOG (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) की एक छोटी मोबाइल टीम ने जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया, तभी उनका सामना माओवादियों से हुआ।

    उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई, जिसमें माओवादी मारे गए। दो पुरुष कैडरों के शव तुरंत बरामद कर लिए गए, जबकि एक और महिला नक्सली का शव बाद में कुछ दूरी पर मिला। पुलिस ने एक रिवॉल्वर, एक .303 राइफल और एक वॉकी-टॉकी सेट जब्त किया है।

    इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की तरफ कोई हताहत नहीं हुआ है और इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। यह मुठभेड़ पड़ोसी मलकानगिरी जिले में 22 माओवादियों के ओडिशा के DGP YB खुराना के सामने सरेंडर करने के एक दिन बाद हुई।

    समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ।