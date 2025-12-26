तालाब से मछली चोरी के शक में किशोर का गुप्तांग काटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
जागरण संवाददाता, अनुगुल। जगतसिंहपुर जिले के एरासामा थाना क्षेत्र के अंबिकी गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां महज मछली पकड़ने के विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। आरोप है कि आरोपी ने एक 13 वर्षीय किशोर को रास्ते में रोककर न केवल उसके साथ मारपीट की, बल्कि धारदार हथियार से उसका गुप्तांग काट दिया।
लहूलुहान हालत में किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के ही नबी नामक व्यक्ति ने स्थानीय तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल (फंदा) लगाया था।
रास्ते में घेरा और गाली-गलौज शुरू कर दी
गुरुवार को जब उसे पता चला कि एक 13 वर्षीय बालक ने उसके जाल से मछली निकाल ली है, तो वह आग बबूला हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नबी ने बालक को रास्ते में घेरा और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने बालक पर जानलेवा हमला बोल दिया।
क्रूरता की पराकाष्ठा तब हुई जब आरोपी ने अपने पास रखे एक तीखे हथियार से बालक के निजी अंग पर वार कर उसे शरीर से अलग करने की कोशिश की। बालक की चीख-पुकार सुनकर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से फरार हो गया।
घायल किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती
परिजनों ने आनन-फानन में घायल किशोर को एरासामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार, बालक का काफी खून बह चुका है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। पीड़ित की मां की शिकायत पर एरासामा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह एक जघन्य अपराध है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे विवादों का इस तरह हिंसक रूप लेना सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।
