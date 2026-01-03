सुंदरगढ़ जिले में 40 से अधिक पत्थर खदानें बंद, पर्यावरण नियमों की सख्ती से नहीं हो पा रही नीलामी

Language
    By Mahendra Mahato Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:23 PM (IST)

    सुंदरगढ़ जिले में खान विभाग की कड़ी शर्तों के कारण 40 से अधिक पत्थर खदानें बंद पड़ी हैं। इनमें पत्थर ब्लास्टिंग, प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण और श्रमिक ...और पढ़ें

    सुंदरगढ़ जिले में 40 से अधिक पत्थर खदानें बंद

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। खान विभाग की ओर से पत्थर खदानों की नीलामी के लिए कड़ी शर्तें रखी गई है। पत्थर ब्लास्टिंग से लेकर प्रदूषण नियमों का पालन करने तक की शर्तें पूरी करनी होगी। खदान क्षेत्र में पेड़ों की कटाई, खनन के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, विस्फोटक प्रबंधन आदि तथ्य देने होंगे।

    लीज धारकों के लिए यह मुश्किल हो रहा है एवं 40 से अधिक पत्थर खदानों की नीलामी नहीं हो पा रही है। जिले में केवल 13 खदानों में ही खनन का काम चल रहा है। खनन नहीं होने से राजस्व नहीं मिल पा रहा है। अवैध खनन रोकने के लिए कार्यबल का गठन कर निगरानी रखी जा रही है।

    इन खदानों का नहीं हो पाया है लीज

    जिले के बालीशंकरा तहसील में 2.052 हेक्टेयर में देवभुवनपुर पत्थर क्वारी, बिसरा तहसील के कुंडरा बाहल में 1.21 हेक्टेयर, 4.428 हेक्टेयर, डुमेरता में .85 हेक्टेयर क्वारी है। इसी तरह महीपानी में .82 हेक्टेयर क्वारी-1 एवं 1.01 हेक्टेयर क्वारी-2 का लीज नहीं हो पाया है। 

    बणई तहसील में 0.46 हेक्टेयर चंद्रपुर पत्थर क्वारी, गुरुंडिया तहसील में 2.42 हेकटेयर सानमुसापोष क्वारी1 एवं 2, हेमगिर तहसील में 2.14 हेक्टेयर में सान बालीचुआं क्वारी, सारबहाल में 12.69 हेक्टेयर में है जिसका लीज नहीं हो पाया है। 

    कोइड़ा में 4.85 हेक्टर में सिंयाबहाल क्वारी, 4.04 हेक्टेयर में ठेलाकुदर क्वारी, लहुणीपाड़ा तहसील में 3.25 हेक्टेयर में डेलइसरा क्वारी, लेफ्रीपाड़ा तहसील में 1.94 हेक्टेयर में बडबंगा क्वारी, 3.15 हेक्टेयर में रायडीह बी क्वारी का लीज नहीं हो पाया है। 

    नीलामी के बावजूद खदानों में खनन का काम नहीं

    इसी तरह लाठीकटा तहसील में 10, राजगांगपुर तहसील में आठ पत्थर क्वारी में लीज संंबंधित समस्या है। सबडेगा तहसील में दो, पानपोष व राउरकेला तहसील में एक एक पत्थर खदान लीज नहीं होने के कारण बंद हैं। नीलामी के बावजूद विभिन्न खदानों में खनन का काम नहीं हो पाया है। 

    बिसरा में कुंडबहाल क्वारी-1 में 1.67 हेक्टेयर, कुंडाबहल-2 क्वारी में 2.23 हेक्टेयर, राउरकेला में एक राजगांगपुर में एक पत्थर खदान लीज होने के बावजूद बंद है। इस तरह 13 खदानों में लीज होने के बावजूद खनन नहीं हो पा रहा है। 

    तहसील से खान विभाग के अधीन खदान जाने के बाद कड़ी शर्तों का पालन करना अनिवार्य हो गया है जिस कारण खनन में बाधा हो रही है। इससे निर्माण सामग्री मेटल, गिट्टी, चिप्स आदि की किल्लत है एवं इनका दाम भी बढ़ रहा है।