संभलपुर में बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में पश्चिम बंगाल के मजदूर की पीट-पीटकर हत्या, छह गिरफ्तार
ओडिशा के संभलपुर में एक पश्चिम बंगाल के मजदूर की बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया
जागरण संवाददाता, संबलपुर। ओडिशा में जहां एक ओर राज्य सरकार घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस उनके देश भेजने का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी होने के शक में स्थानीय लोगों द्वारा बांग्लाभाषी लोगों के साथ मारपीट किए जाने की घटनाएं भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं।
इसी कड़ी में बुधवार शाम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले एक 30 वर्षीय मजदूर जुएल शेख की संबलपुर में कुछ लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। इस घटना में दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने मामले के छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।
संबलपुर में रहकर करता था मजदूरी
मारा गया मजदर जुएल शेख मुर्शिदाबाद के सूती पुलिस स्टेशन इलाके के चकबहादुरपुर गांव का रहने वाला था। पिछले कुछ वर्षों से वह ओडिशा के संबलपुर में रहकर मजदूरी करता था। उसके साथ काम करने वालों तथा परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि जुएल को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक में पीटा गया।
हालांकि, ओडिशा पुलिस ने इस बात से इनकार किया है और दावा किया कि पीड़ित और आरोपित एक-दूसरे को जानते थे। घटना के वक्त जुएल के साथ मौजूद आठ कंस्ट्रक्शन मजदूरों में से एक पलटू शेख ने बताया कि घटना के वक्त हम सभी एक चाय की दुकान पर थे। इसी बीच बांस की लाठियों से लैस कुछ लोग वहां आए और जुएल से बीड़ी मांगी। फिर वे आधार कार्ड मांगने लगे और काफी पूछताछ करने लगे। हमने अपने आधार कार्ड दिखाए, लेकिन वह हमारी बात मानने को तैयार नहीं थे।
बातचीत के क्रम में ही मजदूरों पर हमला
बातचीत के क्रम में ही उस ग्रुप ने मजदूरों पर हमला कर दिया, जिससे जुएल के सिर पर चोट लगी और कुछ अन्य मजदूर भी घायल हो गए। घायल लोगों को लेकर हमलोग अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जुएल को मृत घोषित कर दिया।
पलटू शेख ने कहा कि मैंने ओडिशा में 12 साल काम किया है। यह पहली बार है जब हमारे साथ ऐसी घटना हुई है। हमले में घायल हुए दो अन्य मज़दूर, अकीर शेख और पलाश शेख, संबलपुर के एक अस्पताल में भर्ती हैं।
