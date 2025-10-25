Language
    राउरकेला में ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, 500 से अधिक महिलाओं के साथ हुआ 2 करोड़ रुपए का घपला

    By Mahendra Mahato Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:19 PM (IST)

    राउरकेला में ऋण दिलाने के नाम पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसमें 500 से ज्यादा महिलाओं के साथ 2 करोड़ रुपए का घपला किया गया। आरोपियों ने महिलाओं को आसान ऋण का लालच देकर उनके बैंक खाते और निजी जानकारी हासिल की। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़ितों ने न्याय की मांग की है।

    ऋण दिलाने के बहाने महिलाओं का दो करोड़ रुपये का घपला। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले के नुआगांव ब्लाक के कंदरकेला, घोघिया, बाउंसजोर गांवों की महिलाओं को ऋण देने के बहाने 500 से अधिक महिलाओं का दो करोड़ रुपये घपला किया गया है।

    प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की राशि बैंक में आया था। महिलाओं ने कभी ऋण नहीं लिया पर उनके नाम पर 50 हजार से 90 हजार की ऋण राशि बैंक से निकाल कर हड़प लिया गया है। महिलाओं को अब ऋण चुकाने के लिए नोटिस मिल रहा है। महिलाओं के द्वारा हाथीबाड़ी थाने में इसकी शिकायत की गई है।

    कंदरकेला निवासी सुनीता डुंगडुंग के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। उसके खाते में घर बनाने के लिए पैसा आया पर पर उसके पैसे बैंक से ही ऋण के एवज में कट गए।

    उस खाते में मनरेगा का 15 हजार तथा सीएम किसान योजना में चार हजार रुपये आये थे। उनकी सहमति के बिना यह राशि भी निकाल लिया गया। मरियम मड़की के मनरेगा खाते में 4014 रुपये, सुभद्रा योजना में पांच हजार रुपये जमा हुए पर पूरी राशि ऋण किस्त में कट गई।

    पूर्व सरपंच रीना टेटे का हाथ होने का आरोप लगाया गया है। घोघिया, बाउंसजोर, कंदरकेला क्षेत्र की पांच सौ से अधिक महिलाओं के खाते से रुपये निकाले गए हैं। अब संबंधित लोगों को बैंक ऋण चुकाने को कहा जा रहा है।

    विभिन्न रोजगार के लिए महिलाओं ने ऋण के लिए आवेदन किया था पर रुपये नहीं मिले ऊपर से रुपये चुकाने के लिए नोटिस मिल रहा है। इस संबंध में डीएसपी अमृतानंदनी महंती से भी शिकायत की है।

    गरीब महिलाओं से विभिन्न बहने बनाकर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो आदि लिए गए हैं। भारत फाइनेंस, उज्जीवन आदि बैंकाें के खाते ओडिशा व झारखंड में खुले हैं। डीएसपी अमृतांनदिनी ने एसडीपीओ सुशांत नायक को इसकी जांच के निर्देश दिए हैं।