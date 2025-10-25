राउरकेला में ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, 500 से अधिक महिलाओं के साथ हुआ 2 करोड़ रुपए का घपला

जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले के नुआगांव ब्लाक के कंदरकेला, घोघिया, बाउंसजोर गांवों की महिलाओं को ऋण देने के बहाने 500 से अधिक महिलाओं का दो करोड़ रुपये घपला किया गया है। प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं की राशि बैंक में आया था। महिलाओं ने कभी ऋण नहीं लिया पर उनके नाम पर 50 हजार से 90 हजार की ऋण राशि बैंक से निकाल कर हड़प लिया गया है। महिलाओं को अब ऋण चुकाने के लिए नोटिस मिल रहा है। महिलाओं के द्वारा हाथीबाड़ी थाने में इसकी शिकायत की गई है।

कंदरकेला निवासी सुनीता डुंगडुंग के नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। उसके खाते में घर बनाने के लिए पैसा आया पर पर उसके पैसे बैंक से ही ऋण के एवज में कट गए। उस खाते में मनरेगा का 15 हजार तथा सीएम किसान योजना में चार हजार रुपये आये थे। उनकी सहमति के बिना यह राशि भी निकाल लिया गया। मरियम मड़की के मनरेगा खाते में 4014 रुपये, सुभद्रा योजना में पांच हजार रुपये जमा हुए पर पूरी राशि ऋण किस्त में कट गई।

पूर्व सरपंच रीना टेटे का हाथ होने का आरोप लगाया गया है। घोघिया, बाउंसजोर, कंदरकेला क्षेत्र की पांच सौ से अधिक महिलाओं के खाते से रुपये निकाले गए हैं। अब संबंधित लोगों को बैंक ऋण चुकाने को कहा जा रहा है।