रायगड़ा के एक स्कूल में छात्रों पर थिनर डाल लगा दी आग; 4 छात्र झुलसे; मची अफरातफरी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। रायगड़ा जिले के बिसमकटक ब्लॉक अंतर्गत पाइकड़ाकुलुगुड़ा स्थित उन्नत उच्च विद्यालय में सोमवार दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई, जब पढ़ाई के दौरान विद्यालय परिसर में आग लगने की घटना हो गई। इस हादसे में चार छात्र गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शौचालय की ओर गए थे छात्र प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब तीन बजे विद्यालय के कुछ छात्र परिसर में शौचालय की ओर गए थे। इसी दौरान एक छात्र द्वारा कथित तौर पर चार छात्रों पर थिनर डालकर माचिस जलाने से उसके शरीर में आग लग गई। आग की लपटों में घिरे छात्र चीख-पुकार करने लगे। घटना होते ही विद्यालय में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही शिक्षकों ने तत्परता दिखाते हुए चारों छात्रों को आग से बचाया और तत्काल बिसमकटक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी को क्रिश्चियन अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में बिराज टाकरी की हालत सबसे अधिक गंभीर बताई जा रही है।

घायल छात्रों की पहचान सातवीं कक्षा के बिराज टाकरी, नलिन हुईका, रोहित खरा तथा पांचवीं कक्षा के छात्र सुदाब बाघ के रूप में हुई है। विद्यालय समय के दौरान इस तरह की घटना सामने आने से शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

दूसरे परिसर में पढ़ा रहे थे प्रिसिंपल घटना के संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंदन कलका ने बताया कि घटना के समय वे विद्यालय के दूसरे परिसर में पढ़ा रहे थे। सूचना मिलने पर मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जानकारी अन्य शिक्षकों से लेकर घटना के कारणों की जांच की जाएगी।