श्रीजगन्नाथ मंदिर में नई कतार व्यवस्था पर सेवायतों का विरोध, सुरक्षाकर्मियों से धक्का-मुक्की और दर्शन बाधित

संवाद सहयोगी, पुरी। श्रीजगन्नाथ मंदिर में शनिवार को नया प्रोटोकॉल लागू करना विवाद का कारण बन गया। सात पहाच (सात सीढ़ी) क्षेत्र में नई कतार व्यवस्था को लेकर सेवायतों और सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिससे कुछ समय के लिए मंदिर परिसर में तनाव की स्थिति बन गई और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा।

सूत्रों के मुताबिक, श्रीमंदिर की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने सात पहाच के नीचे बिना सेवायतों को सूचना दिए एकल-लाइन कतार व्यवस्था शुरू कर दी। सेवायतों ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए इसे मंदिर की परंपराओं और निर्धारित प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया।

कतार व्यवस्था का विरोध करते हुए सेवायतों ने प्रदर्शन किया, इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से उनकी बहस बढ़ गई। देखते ही देखते धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। श्रद्धालु इधर-उधर फंस गए और दर्शन व्यवस्था बाधित हो गई।

सात पहाच से दर्शन रोके गए विरोध स्वरूप सेवायतों ने सात पहाच मार्ग से दर्शन बंद कर दिया। इससे उस हिस्से में श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरह रुक गई। सेवायतों का कहना है कि मंदिर प्रशासन और सेवायत समुदाय से चर्चा किए बिना दर्शन व्यवस्था में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं है।