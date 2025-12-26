नए साल के स्वागत के लिए जगन्नाथ धाम तैयार, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा; CCTV से रखी जाएगी नजर
नव वर्ष 2026 के स्वागत के लिए जगन्नाथ धाम पुरी तैयार है। लाखों श्रद्धालु महाप्रभु के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, पुरी। नव वर्ष 2026 को अब चंद दिन ही बचे हैं ऐसे में नव वर्ष को यादगार करने के लिए लोगों में उत्साह देखने लायक है। हर तरफ जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है।
खासकर जगन्नाथ धाम पूरी में लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा पिछले एक सप्ताह से लगा हुआ है। लोग महाप्रभु का दर्शन करने के साथ नए वर्ष की शुरूआत करने के लिए जगन्नाथ या तो पहुंच गए हैं या फिर पहुंच रहे हैं।
केवल ओडिशा ही नहीं बल्कि देश के कोनों से से श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। आलम यह हो गया है कि अभी से ही जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने भक्तों की लम्बी लम्बी कतारें देखने को मिल रही हैं।
ऐसे में भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मंदिर के अंदर किए गए हैं। शहर को प्रवेश मार्ग पर बैरिकेटिंग लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है।
बड़दांड में या मंदिर के अंदर धक्का-मुक्की की स्थिति ना बने इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। खुद पुरी के पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह बड़दांड में खड़े होकर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।
पुरी एसपी प्रतीक सिंह ने कहा है कि आम दिनों की तुलना में इस समय भक्तों की संख्या में कई गुना इजाफा हो गया है। भोर से लोग कतार में लग जा रहे हैं और देर रात तक यह स्थिति बनी रहती है। नव वर्ष के पहले दिन लाखों की संख्या में भक्तों के पुरी पहुंचने और महाप्रभु के दर्शन करने की संभावना है।
ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई चूक ना रहे इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। समुद्र में लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं। पुलिस गश्त को बढ़ा दिया गया है। शहर में प्रवेश करने वाले मार्ग पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की जा रही है।
किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल चौकन्नी है। महाप्रभु का दर्शन करने के लिए यहां आने वाले भक्तों को अतिथि देवो भव: के तर्ज पर सुविधा मिले इसके लिए हमने पहले से ही योजना तैयार कर रखी है और अब उस अमल किया जा रहा है।
जगन्नाथ महाप्रभु के आशीर्वाद से शहर में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। नव वर्ष पर लाखों भक्तों का स्वागत करने के लिए पुरी जगन्नाथ नगरी पुरी तरह से तैयार है।
