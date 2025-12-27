जगन्नाथ मंदिर में New Year से पहले ही उमड़े श्रद्धालु; कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू, 60 प्लाटून फोर्स होगी तैनात

Language
    By SHESH NATH RAIEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:10 AM (IST)

    संवाद सहयोगी, पुरी। पुरी जगन्नाथ धाम में दिसंबर के अंतिम दिनों में पुरी में श्रद्धालुओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है, जो नए साल 2026 के जनवरी महीने तक जारी रहने की संभावना है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पवित्र नगरी में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और नागरिक तैयारियों को और मज़बूत किया गया है।

    जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गईं। प्रशासन को उम्मीद है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भीड़ और अधिक बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ दिनों से प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है।

    सुव्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए श्रीनहर से बगला धर्मशाला तक व्यापक बैरिकेडिंग की गई है, ताकि बड़दांड और आसपास के इलाकों में भीड़ और जाम की स्थिति न बने।

    मंदिर से समुद्र तट तक भारी सुरक्षा तैनाती

    नए साल के दौरान संभावित अधिक भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने श्रीमंदिर परिसर से लेकर समुद्र तट तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।तैनाती योजना के तहत पुलिस बल की कई प्लाटून और वरिष्ठ अधिकारियों को शहर के प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है।

    पुरी के पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा।पुलिस की योजना के अनुसार, नए साल के दिन करीब 60 प्लाटून बल की तैनाती की जाएगी, जिसमें मंदिर के द्वार, बड़दांड और समुद्र तट क्षेत्रों में भीड़ नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    विशेष दर्शन व्यवस्था

    दर्शन के लिए श्रद्धालु सिंहद्वार से श्रीमंदिर में प्रवेश करेंगे, जबकि अन्य तीन द्वारों से बाहर निकलेंगे, ताकि आमने-सामने की आवाजाही और अवरोध से बचा जा सके।श्रद्धालुओं की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित मार्गों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं।पुलिस एसपी ने बताया कि भीड़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी और आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाएगा।