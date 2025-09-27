ओडिशा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 60,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास

PM Modi Odisha Visit प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा का दौरा करेंगे और 60000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दूरसंचार रेलवे उच्च शिक्षा स्वास्थ्य सेवा कौशल विकास ग्रामीण आवास आदि क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू होंगी। पीएम मोदी 97500 से अधिक मोबाइल 4जी टावरों का उद्घाटन करेंगे। रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

डिजिटल डेस्क, ओडिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा का दौरा करेंगे और झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे पीएम डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी तकनीक से लगभग 37,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4जी टावरों का उद्घाटन करेंगे।इसमें बीएसएनएल द्वारा संचालित 92,600 से अधिक 4जी प्रौद्योगिकी साइटें शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डिजिटल भारत निधि के तहत 18,900 से अधिक 4जी साइटों को वित्त पोषित किया गया है, जो दूरदराज, सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 26,700 असंबद्ध गांवों को जोड़ेगी, जिससे 20 लाख से अधिक नए ग्राहकों को सेवा मिलेगी।

ये टावर सौर ऊर्जा से संचालित हैं, जिससे ये भारत में हरित दूरसंचार साइटों का सबसे बड़ा समूह बन गए हैं तथा टिकाऊ बुनियादी ढांचे की दिशा में एक कदम आगे हैं। रेलवे में बड़े बदलाव प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे संपर्क और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, रेलवे के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव होंगे। पीएम संबलपुर-सरला में रेल फ्लाईओवर का शिलान्यास, कोरापुट-बैगुडा लाइन के दोहरीकरण तथा मनाबर-कोरापुट-गोरपुर लाइन का राष्ट्र को समर्पित करेंगे।इन परियोजनाओं से ओडिशा और पड़ोसी राज्यों में माल और यात्री आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा तथा स्थानीय उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ब्रह्मपुर और उधना (सूरत) के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो राज्यों के बीच किफायती और आरामदायक संपर्क प्रदान करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और प्रमुख आर्थिक जिलों को जोड़ेगी।

8 आईआईटी का विस्तार शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी आठ IIT – तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू, धारवाड़, जोधपुर, पटना और इंदौर का विस्तार करेंगे, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे अगले चार वर्षों में 10,000 नए छात्रों के लिए जगह बनेगी और आठ नए रिसर्च पार्क भी स्थापित होंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री MERITE योजना शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य 275 राज्य इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता, समानता और अनुसंधान को बढ़ाना है।

कौशल विकास में ओडिशा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चरण II की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत बर्हंपुर और संबलपुर में वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, 30 आईटीआई को उत्कृष्टता केंद्र और उत्कर्ष आईटीआई में बदलने का काम होगा। राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी 130 उच्च शिक्षा संस्थानों में वाई-फाई सुविधाएं समर्पित करेंगे, जिससे 2.5 लाख से अधिक छात्रों को प्रतिदिन मुफ्त डेटा सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ओडिशा में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। वह बरहामपुर में एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और संभलपुर में वीआईएमएसएआर को विश्वस्तरीय सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों में उन्नत करने की आधारशिला रखेंगे।