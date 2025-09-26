Language
    PM मोदी के ओडिशा दौरे की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री माझी, सुरक्षा और व्यवस्था पर दिया जोर

    By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 12:24 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को झारसुगुड़ा दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने युवा वर्ग और आम जनता की कार्यक्रम में सुगमता से भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक कर जिम्मेदारियों का बंटवारा किया।

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री माझी

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को झारसुगुड़ा दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के साथ ही आम जनता को संबोधित करेंगे।

    इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पिछले तीन दिनों से अधिकारी एवं मंत्रियों के साथ बैठक करने के साथ ही मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है।

    जिला भाजपा की ओर से स्वागत

    जानकारी के मुताबिक भुवनेश्वर से विशेष विमान से झारसुगुड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री माझी का जिला भाजपा की ओर से स्वागत किया गया।इसके बाद मुख्यमंत्री माझी अमलीपाली स्थित मैदान में पहुंचे और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर होने वाले कार्यक्रम की समीक्षा की।

    उन्होंने जोर दिया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवा वर्ग और आम जनता समय से और सुगमता से कार्यक्रम में शामिल हो सकें तथा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे।

    सीएम ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए

    इसके लिए मुख्यमंत्री माझी ने विभिन्न विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के इस दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिग, पंचायती राज मंत्री रवि नायक, खनिज मंत्री विभूति भूषण जेना, सांसद प्रदीप पुरोहित, संबलपुर विधायक जय नारायण मिश्र, झारसुगुड़ा विधायक टंकधर त्रिपाठी, राज्य भाजपा प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर, संगठन मंत्री मानस महांती प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

    इससे पहले मुख्यमंत्री विशेष विमान से झारसुगुड़ा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे पंडरीपथ स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं संग बैठक की।

    इस बैठक में कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर पूर्ण सहयोग का आह्वान किया।मुख्यमंत्री रात झारसुगुड़ा में ही रुके और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम संपन्न होने तक यहीं डेरा डालेंगे।

    निरीक्षण के दौरान डीजी वाई.बी. खुरानिया सहित 10 से अधिक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और विभिन्न विभागों के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।