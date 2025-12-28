Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा' पारबती गिरी की जन्मशती मनाएगा देश, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

    By Kamal Kumar Biswas Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:22 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी पारबती गिरी की जन्मशती मनाने की घोषणा की। उन्हें 'पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा' कहा जात ...और पढ़ें

    Hero Image

    पीएम मोदी ने पारबती गिरी को किया याद। (जागरण)

    संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्ष के अंतिम 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की।

    प्रधानमंत्री ने बताया कि अगले माह यानी जनवरी 2026 में ओडिशा की प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक पारबती गिरी की जन्मशती मनाई जाएगी। पीएम ने उन्हें देश की उन महान विभूतियों में से एक बताया, जिनके योगदान को इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिल सका, जिसकी वे हकदार थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    16 वर्ष की आयु में कूदीं आंदोलन में

    पारबती गिरी के साहस को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'ओडिशा की इस बेटी ने मात्र 16 वर्ष की कोमल आयु में महात्मा गांधी के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में सक्रिय भूमिका निभाई थी।' जेल की सलाखों और ब्रिटिश हुकूमत का डर भी उनके हौसले को डिगा नहीं सका था।

    समाज के प्रति उनके समर्पण के कारण ही उन्हें 'पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा' के गौरवपूर्ण नाम से पुकारा जाता है।

    आदिवासी कल्याण को समर्पित रहा जीवन

    प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि आजादी के बाद भी पारबती गिरी रुकी नहीं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथों की सेवा, आदिवासी कल्याण और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में लगा दिया।

    उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की, जो आज भी उनके सेवा भाव का प्रमाण हैं। मोदी ने कहा, 'उनका प्रेरक जीवन आने वाली हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा।'

    विरासत को सहेजने का आह्वान

    आगामी 77वें गणतंत्र दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी विरासत पर गर्व करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम उन गुमनाम नायकों की गाथाएं अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर हमें स्वतंत्रता दिलाई।'

    प्रधानमंत्री ने नागरिकों को सरकार द्वारा बनाई गई 'अनसंग हीरोज' की विशेष वेबसाइट देखने का सुझाव भी दिया, ताकि लोग देश के कोने-कोने से उभरे इन महान व्यक्तित्वों के बारे में विस्तार से जान सकें।