पीतबास पंडा हत्याकांड: पुलिस ने 75 दिन में दाखिल की 1666 पन्नों की चार्जशीट, 16 आरोपी नामजद

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा भाजपा नेता पीतबास पंडा हत्याकांड घटना में पुलिस ने 75 दिनों के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को कोर्ट में प्राथमिक चार्जशीट दाखिल कर दी। टाउन एसडीपीओ पीयस रंजन छोटराय के नेतृत्व में जांच टीम ने दो ट्रंक में भरी चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की। पुलिस के अनुसार, मूल चार्जशीट करीब 1666 पृष्ठों की है, जबकि इसकी 18 प्रतियां तैयार की गई हैं। कुल मिलाकर चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की संख्या लगभग 30 हजार पृष्ठों तक पहुंच रही है।चार्जशीट के साथ अहम साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में जमा कराया गया है। 16 आरोपी, 124 गवाह इस बहुचर्चित हत्याकांड में पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किए गए सभी 16 आरोपियों को चार्जशीट में नामजद किया है। वहीं, मामले में 124 लोगों को गवाह बनाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आगे जांच पूरी होने के बाद फाइनल चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी।

6 अक्टूबर की रात हुई थी हत्या गौरतलब है कि भाजपा नेता पीतबास पंडा की 6 अक्टूबर की रात वैद्यनाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वैकुंठनगर रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।

कई बड़े नाम शामिल मामले में गिरफ्तार आरोपियों में पूर्व विधायक विक्रम पंडा, पूर्व मेयर शिवशंकर दास उर्फ पिंटू, कॉरपोरेटर मलय बिसोई, बीजद नेता मदन दलई समेत अन्य शामिल हैं। पुलिस इससे पहले 9 दिसंबर को कोर्ट में सीडी भी दाखिल कर चुकी है।

जमानत पर कानूनी लड़ाई जारी पूर्व विधायक विक्रम पंडा की जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। पूर्व मेयर पिंटू इस समय फुलबाणी जेल में बंद है, जबकि विक्रम पंडा सहित अन्य आरोपी बरहमपुर मंडल कारागार में निरुद्ध हैं।