ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में एक के बाद एक लोग मगरमच्‍छ का शिकार होते जा रहे हैं। आज सुबह घाघरा पंचायत के घगरदिया गांव से होकर बहने वाली ब्राह्मणी नदी मेंएक मगरमच्छ ने एक बुजुर्ग को खींच लिया है। इससे पहले बर्तन मांज रही है एक महिला और शौच करने गया एक मासूम भी मगरमच्‍छ की भेंट चढ़ चुका है।

ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में मगरमच्‍छ का आतंक।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। केंद्रपाड़ा जिले में फिर से मगरमच्छ का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि घाघरा पंचायत के घगरदिया गांव से होकर बहने वाली ब्राह्मणी नदी में आज सुबह एक मगरमच्छ ने एक बुजुर्ग को खींच लिया है। गंगाधर को पानी में ले जाकर गायब हुआ मगरमच्‍छ खबर के मुताबिक, घगरदिया गांव निवासी गंगाधर तराई (65) आज सुबह शौच के लिए ब्राह्मणी नदी के किनारे गए थे। शौच करने के बाद जब वह नदी से ऊपर आ रहे थे तो गंगाधर को अचानक एक मगरमच्छ ने खींच लिया। इसी बीच गंगाधर की चीख निकल गई। उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक मगरमच्छ गंगाधर को पानी में ले जाकर गायब हो चुका था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों द्वारा तलाशी अभी भी जारी है। बर्तन मांज रही महिला को मगरमच्‍छ ने पानी में खींचा केंद्रपाड़ा जिले में मगरमच्छ के हमलों में एक के बाद एक जानें जा रही हैं। इससे पहले 21 मई को एक महिला को मगरमच्छ ने उस समय खींच लिया था, जब वह तालाब किनारे में बर्तन मांज रही थी। महिला की पहचान केंद्रपाड़ा जिले के राजनगर ब्लॉक के चांदीबाऊंशमुल पंचायत के हटियागड़ी गांव के बैलोचन दास की 45 वर्षीय पत्नी सितारानी के रूप में हुई। तीन घंटे के लंबे अंतराल के बाद उसका शव तालाब के पास एक नाले से बरामद किया गया। 10 साल का मासूम भी हुआ मगरमच्‍छ का शिकार इससे पहले निमपुर गांव के 10 साल के बच्चे आशुतोष आचार्य को पट्टामुंडई ब्राह्मणी नदी के तट से पहली रज के दिन एक मगरमच्छ ने खींच लिया था। बाद में स्थानीय लोगों ने उसके क्षत-विक्षत शव को नदी से बाहर निकला। वह भी सुबह के वक्‍त ब्राह्मणी नदी के किनारे शौच के लिए गया हुआ था। गौरतलब है कि केंद्रपाड़ा में इंसान व मगरमच्‍छ के बीच संघर्ष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जो कि चिंता का ए‍क विषय है।

Edited By: Arijita Sen