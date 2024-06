'ओडिशा के साथ अन्याय हुआ है...', लोकसभा में BJP की टेंशन बढ़ाएगी BJD! सांसद बोले- हमारे नेता ने हमें दी खुली छूट

मुजीबुल्लाह खान ने कहा कि हम संसद में ओडिशा के मुद्दों को उठाएंगे और खुद को एक अच्छा विपक्ष करेंगे। ओडिशा के लिए आवाज उठाने के लिए हमारे नेता नवीन पटनायक ने हमें खुली छूट दी है।

On Om Birla being nominated as Speaker of the Lok Sabha by NDA, BJD MP Muzibullah Khan says, "... We were expecting pro-tem speaker Bhartruhari Mahtab to be nominated as the Speaker. He is a very experienced leader. NDA has been unjust with Odisha who has given…