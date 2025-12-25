Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देश के पांच सबसे प्रदूषित शहरों में ओडिशा के तीन, दिल्ली से भी बदतर हुई हवा

    By SHESH NATH RAIEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 05:06 PM (IST)

    ओडिशा के तीन शहर देश के पांच सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता से भी बदतर स्थिति दिखा रहे हैं। इन शहरों में प्रदूषण का स्त ...और पढ़ें

    Hero Image

    देश के पांच सबसे प्रदूषित शहरों में ओडिशा के तीन, दिल्ली से भी बदतर हुई हवा

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में वायु प्रदूषण की स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही है। ताजा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में ओडिशा के तीन शहर शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रदूषण के मामले में ओडिशा के ये शहर देश की राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 336 एक्यूआई के साथ बालेश्वर आज देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक नगरी तालचेर है, जहां एक्यूआई 324 दर्ज किया गया।

    वहीं, 304 एक्यूआई के साथ बारीपदा देश का पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा। इन तीनों शहरों में हवा की गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच चुकी है, जो आमजन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानी जा रही है।

    वहीं, प्रदूषण को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली दिल्ली में आज एक्यूआई 218 दर्ज किया गया, जो ओडिशा के इन शहरों की तुलना में कम है। इसका साफ अर्थ है कि फिलहाल ओडिशा के कुछ शहरों की हवा दिल्ली से भी अधिक जहरीली हो चुकी है।

    देश के अन्य प्रदूषित शहरों में पश्चिम बंगाल का हल्दिया (319 एक्यूआई) और पंजाब का रूपनगर (311 एक्यूआई) भी शामिल हैं।

    यह स्थिति किसी एक दिन की नहीं है। बीते दिन भी देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में ओडिशा के अनुगुल और तालचेर शामिल थे। कल तालचेर का एक्यूआई 336 और अनुगुल का 303 दर्ज किया गया था।

    लगातार बढ़ते प्रदूषण ने अब पर्यावरण विशेषज्ञों और राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में हालात और अधिक भयावह हो सकते हैं।