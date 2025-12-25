देश के पांच सबसे प्रदूषित शहरों में ओडिशा के तीन, दिल्ली से भी बदतर हुई हवा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में वायु प्रदूषण की स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही है। ताजा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में ओडिशा के तीन शहर शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रदूषण के मामले में ओडिशा के ये शहर देश की राजधानी दिल्ली को भी पीछे छोड़ चुके हैं।

जानकारी के मुताबिक, सबसे अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 336 एक्यूआई के साथ बालेश्वर आज देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दूसरे स्थान पर औद्योगिक नगरी तालचेर है, जहां एक्यूआई 324 दर्ज किया गया। वहीं, 304 एक्यूआई के साथ बारीपदा देश का पांचवां सबसे प्रदूषित शहर रहा। इन तीनों शहरों में हवा की गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच चुकी है, जो आमजन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा मानी जा रही है। वहीं, प्रदूषण को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली दिल्ली में आज एक्यूआई 218 दर्ज किया गया, जो ओडिशा के इन शहरों की तुलना में कम है। इसका साफ अर्थ है कि फिलहाल ओडिशा के कुछ शहरों की हवा दिल्ली से भी अधिक जहरीली हो चुकी है।