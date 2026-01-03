Odisha Weather Update: ओडिशा में अगले 4 दिन जारी रहेगा कोहरे और ठंड का डबल अटैक, 14 जिलों में अलर्ट  

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के अधिकांश हिस्सों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।दृश्यता बेहद कम रहने के कारण सड़क यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 14 जिलों के लिए कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है।

जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे तक हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर कुछ ही मीटर तक दिखाई दे रहा था।राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए।दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, स्कूली छात्रों और यात्रियों को खासा दिक्कत झेलनी पड़ी।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले चार दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है।अगले 24 घंटों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सुबह के समय विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

खुर्दा, पुरी, कटक और जगतसिंहपुर जिलों के लिए घने कोहरे को लेकर ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जहां स्थिति ज्यादा गंभीर रहने की आशंका है।वहीं बालेश्वर, भद्रक, केंद्रापड़ा, जाजपुर, ढेंकानाल, नयागढ़, कंधमाल, गंजाम, गजपति और सुंदरगढ़ जिलों में येलो वार्निंग लागू की गई है।

मौसम विभाग ने वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।प्रशासन को भी अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है, क्योंकि घने कोहरे के कारण सड़क सुरक्षा और परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर घने कोहरे से उड़ान संचालन प्रभावित घने कोहरे के कारण शनिवार को भी भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा।शहर के कई हिस्सों में दृश्यता शून्य तक गिर गई, जिससे सुबह के समय एक भी उड़ान रवाना नहीं हो सकी। अधिकारियों के अनुसार, कई आने वाली उड़ानों में देरी हुई या उन्हें अन्य शहरों की ओर मोड़ दिया गया।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे के निदेशक के अनुसार, खराब दृश्यता के चलते ओडिशा की राजधानी आने वाली तीन उड़ानों को अन्य शहरों में डायवर्ट करना पड़ा।प्रभावित उड़ानों को रांची, कोलकाता और चेन्नई भेजा गया। पिछले तीन दिनों से लगातार घने कोहरे के कारण हवाई अड्डे का संचालन प्रभावित हो रहा है।

शून्य दृश्यता दर्ज मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह भुवनेश्वर में शून्य दृश्यता दर्ज की गई, खासकर हवाई अड्डा क्षेत्र, एजी स्क्वायर, राजमहल और राजभवन के आसपास। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शीतकालीन मौसम में पहली बार पूरी तरह दृश्यता समाप्त होने की स्थिति देखी गई।हालांकि सप्ताह की शुरुआत में कटक–भुवनेश्वर क्षेत्र में भी कोहरे की स्थिति बनी थी, लेकिन तब दृश्यता शून्य तक नहीं गिरी थी।