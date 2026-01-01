Odisha Weather: ओडिशा में नए साल के पहले दिन घना कोहरा छाया, दृश्यता 50 मीटर से कम; शीतलहर की तीव्रता में मामूली कमी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नए साल के पहले दिन गुरुवार सुबह ओडिशा के बड़े हिस्सों में घने कोहरे की चादर छाई रही।हालांकि शीतलहर की तीव्रता में हल्की कमी के संकेत मिले, लेकिन कई इलाकों में दृश्यता घटकर 50 मीटर से भी कम रह गई, जिससे सामान्य परिवहन और जनजीवन प्रभावित हुआ।

जानकारी के अनुसार, तटीय और उत्तरी आंतरिक ओडिशा के क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर हालात काफी मुश्किल हो गए।भुवनेश्वर और कटक जैसे जुड़वां शहरों में भी अत्यधिक कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को गति धीमी करनी पड़ी या कई जगहों पर आवाजाही रोकनी पड़ी।

कई जिलों में फैला कोहरा जानकारी के मुताबिक राजधानी भुवनेश्वर व कटक के साथ मयूरभंज, केंदुझर, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, संबलपुर, अनुगुल और देवगढ़ सहित कई जिलों में घना कोहरा छााया रहा।तटीय इलाकों में भी कोहरे का व्यापक असर देखा गया, जहां निचले क्षेत्रों में देर सुबह तक दृश्यता की समस्या बनी रही।

रिपोर्ट के मुताबिक, कई स्थानों पर दृश्यता 50 मीटर से नीचे चली गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर यात्रा करना बेहद कठिन हो गया। रेलवे और विमानन प्राधिकरण भी सतर्क रहे, क्योंकि पटरियों और हवाई अड्डों के आसपास कम दृश्यता के चलते देरी या समय-सारिणी में बदलाव की आशंका बनी रही।

शीतलहर का असर थोड़ा कम जहां एक ओर कोहरे का प्रभाव बढ़ा, वहीं राज्य में शीतलहर की तीव्रता में मामूली कमी दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों में सर्दी का असर और कम होने की संभावना है, हालांकि रात और तड़के सुबह कोहरा बने रहने के आसार हैं।

इसके बावजूद, आंतरिक और पहाड़ी इलाकों में ठंडी रातों का असर जारी रहेगा।बुधवार को राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान जी. उदयगिरि में 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।फुलवाणी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और दारिंगबाड़ी में 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

शहरी इलाकों की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान शहरी इलाकों की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जिससे खासकर दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा में ठंडी रातों का असर अधिक महसूस किया गया।