ओडिशा वालो सावधान! बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

    By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:35 AM (IST)

    ओडिशा में बंगाल की खाड़ी में बन रहे दोहरे निम्न दबाव के कारण भारी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर को एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है जो डिप्रेशन का रूप ले सकता है। तीन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी गई है।

    ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में मौसम की गंभीर स्थिति के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश शुरू हो गई है। यह स्थिति बंगाल की खाड़ी में बन रहे दोहरे निम्न दबाव के कारण उत्पन्न हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इन निम्न दबाव वाले क्षेत्रों के कारण आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज़ बारिश का खतरा बढ़ गया है।

    मौसम की वर्तमान स्थिति

    बंगाल की खाड़ी में वर्तमान में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और इसके पीछे एक दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र भी बन रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर को एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह नया क्षेत्र और तेज़ होकर डिप्रेशन (गहरी निम्न दबाव प्रणाली) का रूप ले सकता है, जिससे भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना बढ़ जाएगी।

    आगामी मौसम की स्थिति

    26 सितंबर: यह प्रणाली उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर डिप्रेशन में बदल जाएगी।

    27 सितंबर: यह डिप्रेशन दक्षिण ओडिशा–उत्तर आंध्र प्रदेश तटों को पार कर सकता है, जिससे इन क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफ़ानी हवाओं की संभावना है।

    30 सितंबर: बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के पास एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा और ओडिशा तट के पास समुद्र में सक्रिय रहेगा।

    चेतावनी और सुरक्षा उपाय

    मौसम विभाग ने तीन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि इन जिलों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है और लोग सतर्क रहें। प्रशासन ने प्रभावित जिलों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और जलजमाव वाले क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी दी है।

    मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस बारिश के दौरान सड़क, रेल और जल परिवहन पर असर पड़ सकता है, इसलिए यात्रियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

    ओडिशा में आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति बेहद बदल सकती है। यह त्योहारों का मौसम है, लेकिन भारी बारिश और तूफ़ानी हवाओं के कारण कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है। नागरिकों को मौसम विभाग की सलाह और चेतावनियों का पालन करना आवश्यक है।

