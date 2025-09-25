भुवनेश्वर में टीपीसीओडीएल इंजीनियर रिश्वत लेते गिरफ्तार, विजिलेंस ने 9.53 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा

ओडिशा विजिलेंस ने TPC ओडिशा के कार्यकारी अभियंता तुषारकांत रे को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा। आरोप है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल ठेकेदार से ट्रांसफार्मर में बिजली आपूर्ति के लिए अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट देने के बदले रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर अभियंता को गिरफ्तार किया और उसके घर से 9 लाख से अधिक नकद बरामद किए।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा विजिलेंस ने बुधवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टीपीसीओडीएल (टीपीसीओडीएल) भुवनेश्वर के कार्यकारी अभियंता (क्वालिटी) तुषारकांत रे को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ लिया। अभियंता पर आरोप है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल ठेकेदार से ट्रांसफार्मर में बिजली आपूर्ति के लिए अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट देने के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत मांगी थी। सूत्रों के अनुसार, पिछले दो महीनों से ठेकेदार अभियंता से रिपोर्ट की मांग कर रहा था ताकि उसे अपने बिल का भुगतान मिल सके।लेकिन अभियंता ने इसके लिए घूस की शर्त रखी।परेशान होकर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस विभाग से संपर्क किया।

20 हजार रुपये लेते दबोचा विजिलेंस टीम ने बुधवार देर रात जाल बिछाकर अभियंता को उसके घर के पास पार्क में 20 हजार रुपये लेते ही दबोच लिया।आरोपी के कब्जे से पूरी रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई।कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं रही।