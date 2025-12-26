ओडिशा पुलिस का संकल्प: मार्च 2026 तक पूरी तरह माओवादी से मुक्त होगा प्रदेश, नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके के मारे जाने के बाद ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाई. बी. खुरानिया ने गुरुवार को कड़ा बयान देते हुए कहा कि मार्च 2026 तक राज्य से माओवादी गतिविधियों का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा।

डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने माओवादी गतिविधियों के उन्मूलन के लिए मार्च 2026 का स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि माओवादियों के आत्मसमर्पण को लेकर राज्य सरकार की नीति देश की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

खुरानिया ने माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने और आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके पुनर्वास और समाज में दोबारा शामिल होने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ओडिशा डीजीपी वाई. बी. खुरानिया ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों से मार्च 2026 तक माओवादी गतिविधियों के पूरी तरह उन्मूलन का आह्वान किया है। राज्य सरकार और ओडिशा पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया है।