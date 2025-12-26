Language
    ओडिशा पुलिस का संकल्प: मार्च 2026 तक पूरी तरह माओवादी से मुक्त होगा प्रदेश, नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील

    By Sheshnath Rai Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    ओडिशा पुलिस ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक प्रदेश को पूरी तरह माओवादी मुक्त कर दिया जाएगा। पुलिस नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील कर रही है। ओ ...और पढ़ें

    ओडिशा पुलिस महानिदेशक वाई. बी. खुरानिया। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके के मारे जाने के बाद ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाई. बी. खुरानिया ने गुरुवार को कड़ा बयान देते हुए कहा कि मार्च 2026 तक राज्य से माओवादी गतिविधियों का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा।

    डीजीपी ने कहा कि पुलिस ने माओवादी गतिविधियों के उन्मूलन के लिए मार्च 2026 का स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि माओवादियों के आत्मसमर्पण को लेकर राज्य सरकार की नीति देश की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

    खुरानिया ने माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने और आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके पुनर्वास और समाज में दोबारा शामिल होने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

    ओडिशा डीजीपी वाई. बी. खुरानिया ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों से मार्च 2026 तक माओवादी गतिविधियों के पूरी तरह उन्मूलन का आह्वान किया है। राज्य सरकार और ओडिशा पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकार किया है।

    हम निर्धारित समयसीमा के भीतर माओवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में ओडिशा पुलिस को पहले ही उल्लेखनीय सफलता मिली है।

    उन्होंने आगे कहा कि मैं इस अभियान में शामिल सभी कर्मियों और इसे समर्थन देने वालों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अभियान लगातार जारी है और आगे भी मजबूती से जारी रहेगा। एक बार फिर मैं सभी माओवादियों से अपील करता हूं कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौट आएं।