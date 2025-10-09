Odisha SI Exam Scam: पुलिस भर्ती में घोटाला: ‘बणिक’ कोचिंग पर क्राइम ब्रांच ने मारा छापा, 11 अभ्यर्थियों ने खोला राज

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (OPRB) द्वारा आयोजित एसआई (सब-इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा खुलासा करते हुए राज्य के मशहूर घरेलू कोचिंग सेंटर ‘बणिक’ पर छापा मारा है। आरोप है कि इस कोचिंग में एसआई अभ्यर्थियों को विशेष प्रशिक्षण देकर धांधली में मदद की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 114 परीक्षार्थियों में से 11 ने पूछताछ के दौरान सीधे ‘बणिक’ का नाम लिया, जो भुवनेश्वर, कटक और बरहमपुर स्थित इसकी शाखाओं में कोचिंग लेते थे। अब तक इस घोटाले में 119 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुख्य साजिशकर्ता शंकर पुष्टि और मुन्ना महांती अभी फरार बताए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच के डीएसपी नरेंद्र बेहरा ने बताया कि 10 लोगों के बयान के आधार पर यह कार्रवाई की गई। छापे के दौरान 6 व्यक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं जानकारी एकत्र की गई है। सर्वर डाउन होने के कारण डेटा रिकवरी में मुश्किल आ रही है, लेकिन पूरा डेटा प्राप्त कर टीम वापस लौटेगी।

परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार सख्त पुलिस एसआई परीक्षा रद्द होने के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। जून 2024 से अब तक रद्द हुई सभी परीक्षाओं की पूरी रिपोर्ट जमा करने के निर्देश सामान्य प्रशासन एवं जन शिकायत विभाग की ओर से सभी भर्ती बोर्डों और आयोगों को दिए गए हैं।