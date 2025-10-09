Nuapada By-Election 2025: अंतिम मतदाता सूची जारी, 358 मतदान केंद्र पर 2.53 लाख वोटर करेंगे वोटिंग

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। आगामी नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को ज़िलाधिकारी मधुसूदन दास ने सर्वदलीय बैठक के बीच अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। नुआपड़ा विधानसभा सीट (संख्या-71), कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र (संख्या-11) के अंतर्गत आती है, जहां 11 नवंबर को उपचुनाव होना तय है।

कुल 2.53 लाख मतदाता 358 मतदान केंद्र पर करेंगे मतदान। जारी सूची के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,53,624 मतदाता दर्ज हैं। इनमें शामिल हैं— पुरुष मतदाता: 1,24,108

महिला मतदाता: 1,29,495

तृतीय लिंग मतदाता: 21

इसके अलावा विशेष श्रेणियों में

85 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिक: 1,786

युवा प्रथम मतदाता: 9,429

दिव्यांग मतदाता: 3,988

कुल 358 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 अक्टूबर तक चलेंगे नए आवेदन मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 16 से 29 सितंबर तक चला।

इस दौरान फॉर्म-6 (नया नामांकन): 7,791 आवेदन

फॉर्म-7 (नाम विलोपन): 2,869 आवेदन

फॉर्म-8 (नाम/पते/फोटो सुधार): 1,895 आवेदन

जांच के बाद कुल 10,685 आवेदन स्वीकृत कर सूची में सम्मिलित किए गए। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, इसी कारण 10 अक्टूबर तक नए नाम जोड़ने की अनुमति रहेगी। इसके बाद सात दिन में पूर्ण और विस्तृत अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी।