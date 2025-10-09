Nuapada By-Election 2025: अंतिम मतदाता सूची जारी, 358 मतदान केंद्र पर 2.53 लाख वोटर करेंगे वोटिंग
Nuapada by-election 2025: नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिलाधिकारी मधुसूदन दास ने अंतिम मतदाता सूची जारी की, जिसके अनुसार 2.53 लाख मतदाता 358 मतदान केंद्रों पर मतदान करेंगे। 11 नवंबर को होने वाले इस उपचुनाव के लिए 10 अक्टूबर तक नए नाम जोड़े जा सकते हैं। जिलाधिकारी ने सभी से मतदान में भाग लेने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। आगामी नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशासन ने बड़ी तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को ज़िलाधिकारी मधुसूदन दास ने सर्वदलीय बैठक के बीच अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। नुआपड़ा विधानसभा सीट (संख्या-71), कालाहांडी लोकसभा क्षेत्र (संख्या-11) के अंतर्गत आती है, जहां 11 नवंबर को उपचुनाव होना तय है।
कुल 2.53 लाख मतदाता 358 मतदान केंद्र पर करेंगे मतदान। जारी सूची के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,53,624 मतदाता दर्ज हैं।
इनमें शामिल हैं—
- पुरुष मतदाता: 1,24,108
- महिला मतदाता: 1,29,495
- तृतीय लिंग मतदाता: 21
- इसके अलावा विशेष श्रेणियों में
- 85 वर्ष से ऊपर वरिष्ठ नागरिक: 1,786
- युवा प्रथम मतदाता: 9,429
- दिव्यांग मतदाता: 3,988
- कुल 358 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
10 अक्टूबर तक चलेंगे नए आवेदन
- मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 16 से 29 सितंबर तक चला।
- इस दौरान फॉर्म-6 (नया नामांकन): 7,791 आवेदन
- फॉर्म-7 (नाम विलोपन): 2,869 आवेदन
- फॉर्म-8 (नाम/पते/फोटो सुधार): 1,895 आवेदन
- जांच के बाद कुल 10,685 आवेदन स्वीकृत कर सूची में सम्मिलित किए गए।
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है, इसी कारण 10 अक्टूबर तक नए नाम जोड़ने की अनुमति रहेगी। इसके बाद सात दिन में पूर्ण और विस्तृत अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी।
प्रशासन की अपील: लोकतंत्र को मजबूत करें
ज़िलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें, ताकि लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित हो।
बैठक में मौजूद रहे ये प्रतिनिधि
बैठक में अतिरिक्त जिलाधिकारी शुभाष चंद्र रईत, प्रफुल्ल कुजुर, उप जिलाधिकारी सुर्मी सोरेन, निर्वाचन डिप्टी कलेक्टर शेख नसीम, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विद्यापति पंडा के अलावा विभिन्न दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
