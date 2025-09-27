Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दशहरा के अवसर पर माझी सरकार का तोहफा! सरकारी कर्मचारियों के डीए में हुई 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

    By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:41 AM (IST)

    दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इस वृद्धि के बाद पीएसयू कर्मचारियों का कुल डीए 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी जिससे सरकारी कर्मचारियों को दशहरा का विशेष तोहफा मिलेगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीएम माझी ने सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। दशहरा के मौके पर राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है।

    मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है।

    इस बढ़ोतरी के साथ अब पीएसयू कर्मचारियों का कुल डीए 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।

    सरकारी कर्मचारियों के लिए यह दशहरा का विशेष तोहफा माना जा रहा है।

    मुख्यमंत्री ने किया स्वच्छता अभियान में शिरकत

    मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गुरुवार को राजधानी में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए राज्यवासियों से आह्वान किया कि सभी मिलकर ओडिशा को देश के शीर्ष तीन स्वच्छ राज्यों में शामिल करें।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने श्री लिंगराज मंदिर परिसर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित सफाई कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर महापौर, मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

    कार्यक्रम का आयोजन भुवनेश्वर नगर निगम की ओर से किया गया। उपाध्याय की 110वीं जयंती पर हुआ आयोजन स्वच्छता अभियान भाजपा के प्रख्यात विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।

    मथुरा में जन्मे उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख संगठनात्मक नेता रहे, जिनकी विचारधारा से आगे चलकर भाजपा की नींव पड़ी। वृक्षारोपण और स्वच्छता शपथ मुख्यमंत्री ने ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ कार्यक्रम के तहत पौधारोपण भी किया।

    इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ओडिशा देश के शीर्ष तीन स्वच्छ राज्यों की सूची में शामिल हो। कार्यक्रम के अंत में खारवेल भवन प्रांगण में ‘एक दिन एक घंटा एक साथ’ नामक जनसफाई अभियान भी चलाया गया।

    वहीं, मुख्य सचिव उषा पाढ़ी ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और घर-घर व समाज में स्वच्छता की भावना फैलाने का आग्रह किया।

    कचरे से ऊर्जा बनाने की योजना मुख्यमंत्री माझी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में कचरे से कोयला बनाने और उससे बिजली उत्पादन की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जुड़ा हुआ संकल्प है।