    ओडिशा पुलिस एसआई परीक्षा रद, 117 अभ्यर्थी और 2 दलाल गिरफ्तार, 29.25 करोड़ का घोटाला उजागर

    By Sheshnath Rai Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:28 PM (IST)

    भुवनेश्वर में पुलिस एसआई परीक्षा घोटाले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 117 अभ्यर्थियों और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। इस घोटाले में 29.25 करोड़ रुपये की हेराफेरी का अनुमान है जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 लाख रुपये वसूले गए थे। परीक्षा 5 और 6 अक्टूबर को होने वाली थी जिसे अब स्थगित कर दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुलिस एसआई परीक्षा घोटाले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 117 अभ्यर्थियों और 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने इन सभी को हिरासत में लिया।

    मिली जानकारी के अनुसार, इस पुलिस एसआई घोटाले में 29.25 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए 117 अभ्यर्थियों से प्रत्येक से 10 लाख रुपये वसूले गए थे।

    सूत्रों के मुताबिक, राज्य में होने वाली एसआई परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 5 और 6 अक्टूबर को होनी थी। अब परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। रिश्वतखोरी और अनियमितताओं की शिकायतों के सामने आने के बाद परीक्षा टालने का निर्णय लिया गया।

    श्रीकाकुलम से 120 अभ्यर्थियों को पकड़ा

    बड़ी बात यह रही कि बरहमपुर पुलिस ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से 120 अभ्यर्थियों को पकड़ा, जो परीक्षा से पहले हैदराबाद ले जाए जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने श्रीकाकुलम में छापा मारा और सभी को बरहमपुर लाकर पूछताछ की। बताया गया कि परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था उन्हें नकल कराने की योजना बना रही थी।

    इसके बाद बोर्ड की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर (9040493223) जारी किया गया ताकि सभी CPSE-2024 परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी शिकायत दर्ज कराई जा सके। लेकिन जल्द ही बोर्ड ने परीक्षा स्थगित करने की घोषणा भी कर दी।