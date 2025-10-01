ओडिशा पुलिस एसआई परीक्षा रद, 117 अभ्यर्थी और 2 दलाल गिरफ्तार, 29.25 करोड़ का घोटाला उजागर

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। पुलिस एसआई परीक्षा घोटाले में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 117 अभ्यर्थियों और 2 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने इन सभी को हिरासत में लिया।

मिली जानकारी के अनुसार, इस पुलिस एसआई घोटाले में 29.25 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए 117 अभ्यर्थियों से प्रत्येक से 10 लाख रुपये वसूले गए थे।

सूत्रों के मुताबिक, राज्य में होने वाली एसआई परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 5 और 6 अक्टूबर को होनी थी। अब परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। रिश्वतखोरी और अनियमितताओं की शिकायतों के सामने आने के बाद परीक्षा टालने का निर्णय लिया गया।