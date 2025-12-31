नए साल से पहले ओडिशा पुलिस में बड़ा फेरबदल, कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों को दी पदोन्नति

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। नववर्ष 2026 से पहले ओडिशा सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति दी है। सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, आईपीएस अधिकारी मडकर संदीप संपत को 1 जनवरी 2026 से आईपीएस संवर्ग में पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर लेवल-13A वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। उन्हें अगले आदेश तक यथास्थान (इन-सीटू) पदस्थापित रखा गया है।

आईपीएस अधिकारी सुधांशु शेखर को पदोन्नति केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत आईपीएस अधिकारी सुधांशु शेखर मिश्रा को भी डीआईजी पद के लिए लेवल-13A वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति की अनुमति दी गई है। इसी तरह, आईपीएस अधिकारी डॉ. सत्यजीत नायक और डॉ. उमाशंकर दास को 1 जनवरी 2026 से पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के पद पर लेवल-14 वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। दोनों अधिकारियों को अगले आदेश तक यथास्थान तैनात रखा गया है।

राज्य सरकार ने 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रकाश आर. को भी आईजी पद पर लेवल-14 वेतनमान में पदोन्नति दी है। वर्तमान में वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।विभाग के अनुसार, आईपीएस अधिकारी जगमोहन मीणा, परमार स्मित परशोत्तमदास और मुकेश कुमार भामू को 1 जनवरी 2026 से चयन ग्रेड में लेवल-13 वेतनमान के तहत पदोन्नत किया गया है।तीनों अधिकारियों को भी यथास्थान पदस्थापित किया गया है।