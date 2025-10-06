Language
    Odisha News: पुलिस ने कफ सिरप के अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, 15 नशा कारोबारी गिरफ्तार

    By Radheshyam Verma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:34 PM (IST)

    बरगढ़ पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कफ सिरप सप्लाई करने वाले सात आरोपियों समेत कुल 15 नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1500 बोतल कफ सिरप हथियार कारतूस मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद सहाय मीणा ने बताया कि यह कार्रवाई बरगढ़ टाउन सदर और कई थानों में की गई।

    बरगढ़ में सात सप्लायर समेत 15 नशा कारोबारी गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, संबलपुर। पड़ोसी जिले की बरगढ़ पुलिस को फिर एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरगढ़ जिला में नशा कारोबार चलाने वाले गिरोह के आठ कारोबारियों और उन्हें कफ सिरप सप्लाई करने वाले सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

    नशा कारोबार के खिलाफ बरगढ़ पुलिस अपना अभियान जारी रखते हुए पांच टीम का गठन किया है, जो विभिन्न स्थानों में जांच पड़ताल करने में जुटे हैं।

    सोमवार की शाम, बरगढ़ जिला पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बरगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद सहाय मीणा ने बताया कि रविवार की रात, बरगढ़ टाउन पुलिस ने गणपति होटल के निकट तीन संदिग्ध युवकों को देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और कफ सिरप के साथ हिरासत में लिया था।

    उनसे पूछताछ के दौरान कफ सिरप कारोबार का पर्दाफाश हुआ। यह तीनों युवक छत्तीसगढ़ के रायपुर के हैं और कफ सिरप सप्लाई करने बरगढ़ आए थे।

    उनसे मिली जानकारी के बाद पुलिस की अलग अलग टीम ने बरगढ़ जिला के सदर थाना, बिजेपुर थाना और अताबिरा थाना इलाके में छापेमारी को अन्य 12 नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया।

    गिरफ्तार आरोपितों में भद्रक, जगतसिंहपुर, केंद्रापाड़ा और बलांगीर जिला के एक- एक और बरगढ़ जिला के आठ नशा कारोबारी शामिल हैं।

    इन आरोपितों के पास से पुलिस ने 1500 बोतल कफ सिरप, पांच देसी पिस्तौल, 20 जिंदा कारतूस, 16 मोबाइल फोन, पांच चारपहिया गाड़ी और नकद 57 हजार रूपए जब्त किए हैं।

    गिरफ्तार आरोपितों में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला तेलीबंध के हरदीप सिंह संधू, मोहम्मद अशरफ और सैय्यद अजीम हैं। अजीम वर्तमान बरगढ़ जिला के पाईकमाल में रहता है।

    इनके अलावा, बलांगीर जिला टाउन थाना अंतर्गत राजीव नगर के बाबलू बेहरा, भद्रक जिला गोदीपोखरी के राशिद शाह, केंद्रापाड़ा जिला पाटकुरा के प्रीतम बिस्वाल, जगतसिंहपुर जिला तिर्तौल के संबित परिजा समेत बरगढ़ जिला अताबिरा के प्रफुल्ल रणा, हरिप्रसाद सेठ और तुषार वल्लभ राउतिया, बरगढ़ डांग के बबलू शत्पथी, बरगढ़ बरमचारी के अंकुश बल, बरगढ़ भटली चौक के श्रीकांत बेहरा, बरगढ़ एकाम्र चौक के मनीष अग्रवाल उर्फ कालू और बरगढ़ तेलेनटिकरा के पिंटू साहू को गिरफ्तार किया गया।

