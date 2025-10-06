अपराधियों ने टीवी शो से ली क्राइम ट्रेनिंग; चेन्नई में की हत्या और राउरकेला में नदी किनारे फेंका शव
अंडमान निकोबार के होटल सह-मालिक नियामत अली की चेन्नई में गला घोंटकर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने अपराध धारावाहिकों से प्रेरणा लेकर हत्या की साजिश रची। शव को कार में ले जाकर राउरकेला की ब्राह्मणी नदी में फेंका गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुनताक़ीम अहमद और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया। नियामत अली के व्यावसायिक साझेदारों के बीच विवाद था।
जागरण संवाददाता, राउरकेला। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर के शादीपुर इलाके में होटल के सह-मालिक 49 वर्षीय नियामत अली की तमिलनाडु के चेन्नई में 27 जुलाई को एक जघन्य साजिश के तहत गला घोंटकर हत्या कर दी गई।
हत्या की यह योजना काफी दिनों से तैयार थी और आरोपियों ने इसे अंजाम देने के लिए टीवी पर चलते अपराध धारावाहिकों से प्रेरणा ली थी।
हत्या के बाद शव को कार के बूट में रखकर करीब 30 घंटे की थकान भरी यात्रा के बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए राउरकेला की ब्रह्मणी नदी किनारे एक बोरे में बांधकर फेंक दिया गया।
तमिलनाडु के तांबरम पुलिस स्टेशन की टीम ने व्यापक जांच के बाद मुख्य आरोपी मुनताक़ीम अहमद और उसके दो साथियों राकिब व अब्दुल रज्जाक को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, ये तीनों आरोपी नियामत अली के व्यावसायिक साझेदार थे, जिनके बीच लंबे समय से विवाद था। नियामत अली का अंतिम बार चेन्नई के वंडलूर क्षेत्र में एक छात्र के साथ देखा गया था, जिसने पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग पहुंचाए।
पुलिस अब भी दो अन्य संदिग्धों की तलाश में है जो हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं।जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने पहले नियामत अली को नशे की हालत में रखा, फिर कार में उसे गला घोंटकर हत्या कर दी।
इसके बाद आरोपी शव को कार के बूट में छुपाकर तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश होते हुए राउरकेला तक ले गए। हत्या की योजना इतनी सटीक और सुनियोजित थी कि आरोपियों ने पुलिस को संतुष्टि देने के लिए अपराध धारावाहिकों से मॉड्यूल और तकनीक सीखी थी।
चूंकि मामला तमिलनाडु का है, इसलिए जब तक वे नहीं पहुंच जाते, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। - नितेश वाधवानी, एसपी, राउरकेला
