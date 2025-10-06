Odisha By-Election: नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित, 11 नवंबर को मतदान

भारत निर्वाचन आयोग ने ओडिशा की नुआपड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी है। मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। नुआपड़ा उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए प्रयास कर रही हैं।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने कई राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ओडिशा की नुआपड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख भी घोषित की गई है।मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। यह जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग के आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, नुआपड़ा उपचुनाव की अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है। उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच 22 अक्टूबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर रखी गई है। इसके बाद 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को मतगणना होगी।

उल्लेखनीय है कि बीजू जनता दल (बीजेडी) के नेता राजेंद्र ढोलकिया के निधन के बाद नुआपड़ा विधानसभा सीट खाली हुई थी। राजेंद्र ढोलकिया ने 2024 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार घासीराम माझी को हराकर लगातार दूसरी बार विधानसभा में प्रवेश किया था। इससे पहले उन्होंने 2019 में बीजेडी के टिकट पर जीत हासिल की थी। लेकिन 8 सितंबर 2025 को उनका निधन हो गया, जिसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है।

इस उपचुनाव में बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों दल इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेडी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की लोकप्रियता और सहानुभूति वोट के सहारे चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है।