ओडिशा के खुर्दा नवोदय विद्यालय में पीलिया का प्रकोप, 35 छात्र बीमार; टेंशन में फैमिली
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के खुर्दा जिले स्थित गुरुजंग जवाहर नवोदय विद्यालय के कम से कम 35 छात्र पीलिया से प्रभावित हुए हैं, जिससे अभिभावकों और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है।
विद्यालय प्रशासन द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, प्रभावित छात्र कक्षा 6 से 12 तक के छात्र हैं।
सूत्रों के अनुसार, छात्र 20 दिसंबर से इस बीमारी से पीड़ित हैं। मामले की जानकारी सामने आने के बाद विद्यालय प्रशासन ने छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति पर कड़ी निगरानी शुरू की और स्थिति को गंभीर होने से रोकने के लिए संबंधित विभागों को सूचित किया।
एहतियात के तौर पर पीलिया से पीड़ित कई छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है, जबकि अन्य छात्र विद्यालय परिसर में ही चिकित्सकीय निगरानी में रखे गए हैं।
नवोदय विद्यालय। (जागरण)
हालांकि, अब तक इस बीमारी के फैलने का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ अभिभावकों का आरोप है कि विद्यालय परिसर में दूषित पेयजल के कारण संक्रमण फैला हो सकता है।
हालांकि, संक्रमण के स्रोत को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
