    जीवनसाथी के बिछड़ने का सदमा, पत्नी के जाने का दर्द सह न सका, पति ने दे दी जान

    By Mahendra Mahato Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:41 PM (IST)

    सुंदरगढ़ जिले में शुक्रवार को तीन अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया। बीरमित्रपुर में शराब के नशे में बेटे ने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। किंजिरकेला म ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण टीम, बीरमित्रपुर/राउरकेला/ब्रजराजनगर। सुंदरगढ़ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को तीन अलग-अलग घटनाओं से इलाके में हड़कंप मच गया। इन घटनाओं में एक पारिवारिक हत्या, एक आत्महत्या और एक सड़क दुर्घटना शामिल है। 
     
    पुलिस ने सभी मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है। बीरमित्रपुर थाना क्षेत्र के बराबांस हाडराटोला गांव में शराब के नशे में पारिवारिक कलह के दौरान बेटे ने अपने ही पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी। 
     
    मृतक की पहचान 55 वर्षीय सोमरा कुजूर के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री था। शुक्रवार शाम करीब सात बजे सोमरा शराब के नशे में परिवार वालों से झगड़ा कर रहा था। 
     
    उसका 25 वर्षीय बेटा सूरज कुजूर उसे बार-बार शांत रहने के लिए समझाता रहा, लेकिन जब वह नहीं माना तो गुस्से में आकर सूरज ने पास पड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाकर पिता के सिर और पीठ पर वार कर दिया। 
     
    गंभीर रूप से घायल सोमरा की कुछ ही देर बाद मौत हो गई। शनिवार सुबह परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया। 
     
    दूसरी घटना किंजिरकेला थाना क्षेत्र के तिलेईकानी गांव से सामने आई, जहां 47 वर्षीय धनी तिर्की ने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि उसने गांव के पास लुयू तिर्की के खेत में स्थित एक केंदु पेड़ की डाल से रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। 
     
    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुंदरगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय भेजा। ग्रामीणों के अनुसार धनी तिर्की की पत्नी का करीब चार महीने पहले निधन हो गया था, जिसके बाद से वह मानसिक रूप से टूट गया था।  
     
    तीसरी घटना ब्रजराजनगर के कुम्हारबांध फांड़ी क्षेत्र में घटी, जहां कुम्हारबांध महाविद्यालय के सामने बाइक और कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार रिंकू रनबिड़ा घायल हो गया, जबकि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। 
     
    पुलिस ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और दोनों वाहनों को जब्त कर जांच शुरू कर दी। हादसे के कारण कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा।