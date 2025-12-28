Language
    ओडिशा में होमगार्ड के 102 पदों पर हो रही थी भर्ती, आ गए 4000 अभ्यर्थी; ग्रेजुएट और पीजी वाले भी पहुंचे

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:55 PM (IST)

    ओडिशा के कंधमाल जिले में होमगार्ड के 102 पदों के लिए 4000 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया, जो राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को दर्शाता है। इन पदों के लिए न्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    होमगार्ड के पदों के लिए परीक्षा देते अभ्यर्थी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा में बेरोजगारी का एक हैरान करने वाला चेहरा सामने आया है। कंधमाल जिले में होमगार्ड के मात्र 102 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा।

    चौंकाने वाली बात यह है कि इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता केवल आठवीं पास रखी गई थी, लेकिन मैदान में उतरने वाले 4000 से अधिक अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या में स्नातक (Graduates) और परास्नातक (Post-Graduates) डिग्री धारक शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैदान में पसीना बहाते नजर आए उच्च शिक्षित युवा

    भर्ती प्रक्रिया के दौरान कंधमाल के फूलबनी स्थित पुलिस रिजर्व मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद युवा अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।

    जिला पुलिस प्रशासन के अनुसार, कुल 4,142 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से अधिकांश के पास उच्च शिक्षण योग्यताएं हैं।

    आठवीं पास योग्यता, पर कड़ा मुकाबला

    विभागीय मानकों के अनुसार, होमगार्ड के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। हालांकि, नौकरी की सुरक्षा और सरकारी सेवा की चाहत ने एम.ए, एम.कॉम और बी.टेक पास युवाओं को भी दौड़ लगाने पर मजबूर कर दिया है।

    भर्ती स्थल पर मौजूद एक अभ्यर्थी ने बताया, 'प्राइवेट सेक्टर में अनिश्चितता है, इसलिए हम इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते।'

    पारदर्शी तरीके से हो रही भर्ती

    कंधमाल के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने कहा: कि उम्मीदवारों की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा और निष्पक्षता के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शारीरिक माप और दौड़ की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है ताकि चयन प्रक्रिया पर कोई सवाल न उठे।

    प्रमुख बिंदु:

    • कुल पद: 102 (होमगार्ड)
    • कुल आवेदक: 4,142 से अधिक
    • शैक्षणिक स्तर: आठवीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक
    • स्थान: फूलबनी पुलिस रिजर्व ग्राउंड, कंधमाल