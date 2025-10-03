ओडिशा में बारिश का कहर, केके रेल लाइन पर गिरा पत्थर, दो ट्रेनें रद

ओडिशा के कोरापुट जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। तीन घंटे में 402 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई जिससे भूस्खलन और जलजमाव हुआ है। कोरापुट-रायगड़ा रेल मार्ग पर पत्थर गिरने से ट्रेन परिचालन ठप हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भरने से यातायात बाधित रहा और गांवों का संपर्क टूट गया है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के कोरापुट जिले में बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। गुरुवार दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक महज तीन घंटे में 402 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश से जगह-जगह भूस्खलन और जलजमाव की स्थिति बनी रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे ज्यादा असर कोरापुट-रायगड़ा (केके लाइन) पर देखने को मिला, जहां पहाड़ से पत्थर और मिट्टी खिसककर रेल पटरियों पर आ गिरे। डुमुरिपुट-दामनजोड़ी खंड के डाउन लाइन (13/22 किलोमीटर) पर मलबा भर जाने से ट्रेन परिचालन ठप हो गया। वहीं विशाखापत्तनम-कोरापुट के बीच टाइडा-चिमिडीपल्ली खंड में बिजली तारों पर पेड़ गिरने से विशाखापत्तनम-कीरंडुल ट्रेन रद्द करनी पड़ी।

सड़कों पर भी मुश्किल बारिश का असर सड़क मार्ग पर भी देखने को मिला। कोरापुट-सुनाबेड़ा को जोड़ने वाले 26 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहानपड़ा के पास अस्थायी पुल पर पांच फीट ऊंचा पानी बहने से यातायात बाधित रहा। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इसी तरह 326 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंगालागुड़ा के पास अस्थायी पुल पर पानी का तेज बहाव होने से सभी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है।

गांवों का संपर्क टूटा दशमंतपुर ब्लॉक के बालिघाट गांव हाईस्कूल के पास पुल की एप्रोच रोड बह गई। मुरान नदी उफान पर आने से पुल के एक हिस्से की सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इसके चलते बालिघाट, बगेइपदर और परजा गदरी गांवों का संपर्क कट गया है।