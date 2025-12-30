Language
    ओडिशा में भीषण शीतलहर का प्रकोप: झारसुगुड़ा में 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, नए साल तक नहीं मिलेगी राहत

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:35 AM (IST)
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:35 AM (IST)

    ओडिशा में ठंड का कहर। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के बड़े हिस्सों में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी है। राज्यभर में न्यूनतम तापमान लगातार काफी नीचे बना हुआ है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार नए साल तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

    पिछले 24 घंटों में राज्य के 10 से अधिक शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया।वहीं, अगले पांच दिनों तक कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

    आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा में ठंड सबसे ज्यादा असर दिखा रही है।रात के कम तापमान और कोहरे के कारण खासकर सुबह के समय दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

    मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कंधमाल जिला ओडिशा का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा।जी. उदयगिरी में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस अवधि में राज्य का सबसे कम तापमान है।

    दारिंगबाड़ी और फुलवाणी में भी न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।पश्चिमी ओडिशा के झारसुगुड़ा में न्यूनतम रात का तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।मौसम संबंधी रिकॉर्ड के अनुसार, यह दिसंबर महीने में जिले का चौथा सबसे कम तापमान है और पिछले 15 वर्षों में दर्ज किया गया सबसे कम न्यूनतम तापमान भी है।

    ठंड के साथ-साथ, अगले पांच दिनों तक सुबह के समय सुंदरगढ़, संबलपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, कालाहांडी, कंधमाल और नयागढ़ जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अन्य जिलों में भी बीच-बीच में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है।

    कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की खबरें पहले ही कई इलाकों से सामने आ चुकी हैं, जिससे सुबह के समय राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 31 दिसंबर तक ओडिशा में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है।

    अधिकांश जिलों में ठंडी रातों का सिलसिला जारी रहेगा।हालांकि, नए साल के बाद हवा की दिशा और वायुमंडलीय परिसंचरण में बदलाव के आधार पर रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है।