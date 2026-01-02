ओडिशा में देश में सबसे ज्यादा कोहरा, जनवरी में शीतलहर की वापसी; ठंड और बढ़ने की आशंका
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में इस बार शीत ऋतु ने लोगों को बुरी तरह ठिठुरा दिया है।कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा भी लगातार परेशानी बढ़ा रहा है।मौसम विभाग के विस्तृत पूर्वानुमान के अनुसार जनवरी महीने में भी राज्य में तीव्र ठंड पड़ने की संभावना बनी हुई है।
मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों तक रात के तापमान में अस्थायी गिरावट दर्ज की जाएगी।इसके बाद तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि 2–3 दिन तक तापमान स्थिर रहने के बाद फिर से रात के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड और तेज हो जाएगी।
ओडिशा में रिकॉर्ड स्तर पर कोहरा छाया
पूर्वानुमान के मुताबिक 8 से 14 जनवरी के बीच आंतरिक ओडिशा में शीतलहर लौट सकती है। जनवरी माह में सामान्य रूप से जितना न्यूनतम तापमान रहता है, उससे भी कम तापमान दर्ज होने की आशंका जताई गई है।इस शीत ऋतु में ओडिशा में रिकॉर्ड स्तर पर कोहरा छाया रहा है।
दिसंबर के 31 दिनों में से 26 दिनों तक राज्य में कोहरा रहा, जो देश में सर्वाधिक है। उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में भी इतनी लंबी अवधि तक कोहरा नहीं छाया।
हवा में धूल कणों की मात्रा अधिक
घने कोहरे की वजह से राज्य के वातावरण में प्रदूषण की परत बढ़ती जा रही है। हवा में धूल कणों की मात्रा अधिक देखी जा रही है। कोहरे के कारण धूप नहीं निकल पा रही, जिससे दिन का तापमान भी नहीं बढ़ पा रहा है।
गुरुवार सुबह साढ़े 11 बजे भुवनेश्वर का तापमान महज 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 4 डिग्री कम है। इसके चलते दिन में भी कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि बाहर से ज्यादा ठंड घरों के भीतर लग रही है।
धूप न निकलने के कारण दीवारें और फर्श ठंडे बने हुए हैं। यहां तक कि पानी की टंकी से निकलने वाला पानी भी बेहद ठंडा महसूस हो रहा है।
