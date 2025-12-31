ओडिशा सरकार का फरमान: नए साल पर सरकारी कार्यालयों में पार्टी बैन, CM माझी बोले 'व्यक्तिगत मिलने न आएं'
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं दीं और स्पष्ट किया कि 1 जनवरी सरकारी कार्यदिवस है। उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत रूप से बधाई देने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। अंग्रेजी नववर्ष 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि एक जनवरी सरकारी कार्यदिवस है, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होगा।
मुख्यमंत्री ने आमजन से अनुरोध किया है कि नववर्ष की शुभकामनाएं एवं बधाई देने के लिए कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से न तो मुख्यमंत्री से मिलने आए और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से संपर्क करे। उन्होंने कहा कि इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में नियमित सरकारी कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे।
राज्य सरकार ने यह भी निर्देश जारी किया है कि किसी भी सरकारी कार्यालय का उपयोग अंग्रेज़ी नववर्ष के उत्सव स्थल के रूप में नहीं किया जाएगा। केवल औपचारिक और व्यक्तिगत शिष्टाचारपूर्ण बातचीत को छोड़कर, कार्यालय परिसरों में किसी भी प्रकार के उत्सव, मेल-मिलाप, भोज, पार्टी अथवा समारोह के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सरकार ने सभी विभागों, कार्यालयों एवं संस्थानों के प्रमुखों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं, ताकि सरकारी कार्य व्यवस्था प्रभावित न हो और कार्यदिवस की गरिमा बनी रहे।
